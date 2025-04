Hợp tác quốc tế - chiến lược phát triển bền vững của HUTECH

Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) liên tiếp mở rộng hợp tác quốc tế, đặt mục tiêu tạo hệ sinh thái giáo dục hiện đại, năng động, giàu tính thực tiễn.

Từ ngày đầu đặt nền móng, ban giám hiệu trường xác định rõ liên kết quốc tế đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Loạt thỏa thuận hợp tác với các trường danh tiếng như University of Auckland (New Zealand), University of Nottingham (Anh), China Medical University (Đài Loan), Canterbury (New Zealand), Tongmyong (Hàn Quốc), Khon Kaen (Thái Lan), Singapore Polytechnic... là cam kết, nỗ lực hiện thực hóa định hướng trên của HUTECH.

Trường ký hợp tác với Western Sydney University. Ảnh: HUTECH

Ngoài mảng học thuật, trường "bắt tay" các tổ chức, doanh nghiệp lớn nhằm mở rộng không gian học tập thực tiễn, kết nối sinh viên với thế giới nghề nghiệp, hội nhập quốc tế, điển hình là Mercedes-Benz Kobechuo (Nhật Bản), Quỹ học bổng Hanyoung - Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation), tổ chức Green Shoots Foundation (Anh), Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA)...

Thỏa thuận hợp tác gồm trao đổi giảng viên, sinh viên, phát triển chương trình đào tạo, dự án nghiên cứu chung, hội thảo khoa học quốc tế, học chuyển tiếp và đồng cấp bằng - yếu tố then chốt tạo môi trường học thuật năng động, chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, HUTECH chủ động tham gia các tổ chức giáo dục quốc tế. Tháng 10/2024, đơn vị là đại học thứ 9 tại Việt Nam gia nhập Mạng lưới giải pháp phát triển bền vững (SDSN). Hai tháng sau đó, trường trở thành thành viên dự án Phát triển giáo dục xuyên quốc gia (EmpowerTNE) - sáng kiến trọng điểm của Hội đồng Anh nhằm nâng cao hợp tác Việt Nam - Anh.

Hội thảo TNE là cột mốc cho hành trình hợp tác bền vững của trường. Ảnh: HUTECH

Nhờ hợp tác chặt chẽ với đối tác lớn, HUTECH phát triển nhiều chương trình quốc tế đặc thù, vừa đề cao tính học thuật, vừa thiết kế theo hướng thực tiễn, giúp sinh viên vững vàng bước vào thị trường lao động toàn cầu.

Nổi bật liên kết đào tạo thạc sĩ, cử nhân với Đại học Lincoln (Mỹ), Mở Malaysia (OUM), Cergy - Paris (Pháp); chương trình Việt - Nhật với sự tham vấn, chuyển giao phương pháp đào tạo từ Đại học Công nghệ Kanazawa (K.I.T); chương trình Việt - Hàn có sự góp mặt của 20 trường lớn tại Hàn.

Song song đó, đơn vị hỗ trợ sinh viên giao lưu, thực tập ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan và nhiều môi trường quốc tế khác. Trải nghiệm tại học kỳ trao đổi, hội trại, cuộc thi học thuật, dự án liên kết đối tác như Đại học Sư phạm Thepsatri (Thái Lan), UNIMAS (Malaysia), SLSU (Philippines), Đại học Keimyung (Hàn Quốc)... giúp các em trau dồi kỹ năng đa văn hóa, dễ thích nghi ở mọi hoàn cảnh, không gian.

Sinh viên trải nghiệm không gian quốc tế ngay khuôn viên trường. Ảnh: HUTECH

Ngay tại HUTECH, sinh viên có cơ hội hòa mình vào môi trường quốc tế năng động qua loạt lễ hội Nhật Bản (VJIT Matsuri), Hàn Quốc, ẩm thực Đài Loan hay workshop, tọa đàm văn hóa.

Đơn vị cũng triển khai nhiều chương trình giao lưu, học tập quốc tế ngay tại khuôn viên trường ở TP HCM như Bukkyo Study Tour, Global Service Learning, Vietnam Summer Program, Learning Express (LeX)... Sự kiện quy tụ sinh viên từ Nhật Bản, Singapore, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, qua đó, các em có thể rèn ngoại ngữ, tư duy phản biện cùng kỹ năng lãnh đạo.

Thiên Hà