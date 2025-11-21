'Hợp tác dinh dưỡng với Herbalife giúp VĐV Việt Nam nâng thành tích'

Lan Anh - Văn Ngọc

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng cho thể thao Việt Nam, hợp tác với VOC và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và VFF từ năm 2021. Ngoài việc hỗ trợ dinh dưỡng cho VĐV và các tổ chức thể thao, thương hiệu còn tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng nhằm thúc đẩy lối sống năng động và lành mạnh.

Herbalife là thương hiệu dinh dưỡng thành lập năm 1980 tại Mỹ, có mặt tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sản phẩm Herbalife được phân phối độc quyền thông qua những thành viên độc lập của công ty.

Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, liên hệ:

- Hotline: +84-28-38279191

- Email:dichvuthanhvien@herbalife.com

- Website:https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us