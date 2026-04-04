Hợp tác ba bên thúc đẩy ứng dụng công nghệ tế bào gốc

Cellcare Holdings, Cellresearch Corporation và Cellcare Laboratory hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tế bào gốc từ màng dây rốn, hướng tới ứng dụng thực tiễn, phù hợp quy định từng quốc gia.

Ngày 2/4, tại tòa nhà Grace Global Raffles, Singapore, Cellcare Holdings Pte. Ltd., Cellresearch Corporation Pte. Ltd. và Cellcare Laboratory Sdn. Bhd. Đã ký kết hợp tác chiến lược lĩnh vực công nghệ tế bào gốc. Sự kiện quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia y sinh học và đại diện các tổ chức y tế trong khu vực, nhằm kết nối giữa nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và định hướng ứng dụng trong thực tiễn chăm sóc sức khỏe.

Hợp tác này tập trung vào nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tế bào gốc từ màng dây rốn - một hướng tiếp cận đang được quan tâm trong lĩnh vực y học tái tạo, với kỳ vọng từng bước thúc đẩy quá trình đưa các thành tựu khoa học đến gần hơn với thực tiễn, phù hợp quy định của từng quốc gia.

Theo thỏa thuận, ba bên sẽ phối hợp xây dựng một hệ sinh thái trong lĩnh vực tế bào gốc. Cellresearch Corporation Pte. Ltd. đảm nhiệm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ lõi; Cellcare Holdings Pte. Ltd. phát triển hệ sinh thái và mở rộng thị trường; Cellcare Laboratory Sdn. Bhd. triển khai sản xuất, vận hành phòng thí nghiệm và định hướng thương mại hóa.

Bà Lê Ánh Tuyết, Đại diện Hội đồng quản trị Cellcare Holdings ký kết hợp tác ông Ivor J Lim, Giám đốc sáng lập kiêm Giám đốc Y khoa, Tập đoàn CellResearch Corporation. Ảnh: Cellcare Holdings

Tại sự kiện, đại diện Cellcare Holdings cho biết, để một công nghệ y học tiên tiến có thể từng bước đi vào thực tiễn, cần có sự hội tụ của ba yếu tố: nguồn lực đầu tư, nền tảng nghiên cứu và năng lực triển khai.

Lễ ký kết lần này là bước khởi đầu nhằm kết nối các yếu tố đó, hướng tới việc tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.

Ở góc độ nghiên cứu, ông Ivor J Lim, Giám đốc sáng lập kiêm Giám đốc Y khoa của CellResearch Corporation cho biết, với hơn 22 năm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, đơn vị đã xây dựng nền tảng khoa học và dữ liệu nghiên cứu vững chắc, hướng tới việc phát triển các công nghệ tế bào gốc theo các tiêu chuẩn chuyên môn và phù hợp quy định tại từng thị trường.

"Là các nhà khoa học và bác sĩ, chúng tôi cùng PGS. Phan Toàn Thắng tập trung vào nghiên cứu và đổi mới. Tuy nhiên, để các kết quả nghiên cứu có thể từng bước được triển khai trong thực tiễn, cần có sự đồng hành của các đối tác có năng lực triển khai và phát triển hệ sinh thái", ông Ivor J Lim chia sẻ.

Cũng theo ông Ivor J Lim, việc hợp tác giữa ba bên lần này tạo nền tảng để thúc đẩy quá trình phát triển và mở rộng các ứng dụng công nghệ tại một số thị trường trọng điểm như Singapore, Malaysia và Việt Nam, trên cơ sở tuân thủ các quy định chuyên ngành tại từng quốc gia.

Lễ ký kết mang đến hệ sinh thái toàn diện từ nghiên cứu đến ứng dụng, hướng tới hiệu quả điều trị bền vững. Ảnh: Cellcare Holdings

PGS. TS. BS Phan Toàn Thắng là nhà khoa học gốc Việt với nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc. Ông sở hữu bằng sáng chế do Cục Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) cấp liên quan công nghệ tế bào gốc từ màng dây rốn. Đến nay, công nghệ này đã được đăng ký bảo hộ tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

Từ năm 2004, khi trở lại Singapore, PGS. TS. BS Phan Toàn Thắng tiếp tục theo đuổi các nghiên cứu chuyên sâu về tiềm năng của tế bào gốc trong y học tái tạo. Các nghiên cứu của ông tập trung vào đặc tính sinh học của lớp màng dây rốn, từ đó mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc nghiên cứu và phát triển các ứng dụng liên quan đến tái tạo mô.

Hướng nghiên cứu này là nền tảng cho khái niệm tế bào gốc "0 tuổi", thu hút sự quan tâm của cộng đồng khoa học trong lĩnh vực y học tái tạo.

Tại Việt Nam, PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng hiện tham gia với vai trò chuyên gia cố vấn cho Longevity Medical - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, định hướng phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động và cá nhân hóa.

Những nghiên cứu về tế bào gốc của PGS Phan Toàn Thắng (thứ ba bên trái) dần được hiện thực hóa để điều trị bệnh. Ảnh: Cellcare Holdings

Tại sự kiện, PGS Phan Toàn Thắng cho biết, nhiều năm qua, lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc đã ghi nhận nhiều tiến triển. Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn là làm sao để các thành tựu khoa học có thể từng bước được chuyển hóa và tiếp cận gần hơn với thực tiễn chăm sóc sức khỏe.

Theo ông, việc hình thành một hệ sinh thái kết nối giữa nghiên cứu, triển khai và phát triển thị trường sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và định hướng ứng dụng.

"Công nghệ tế bào gốc từ màng dây rốn mở ra một hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu y học tái tạo, với tiềm năng được tiếp tục phát triển và ứng dụng trong tương lai theo các tiêu chuẩn chuyên môn và quy định tại từng quốc gia", ông chia sẻ.

Theo PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng, với nền tảng khoa học, sự tham gia của các đơn vị chuyên môn và định hướng phát triển rõ ràng, sự kiện ký kết ngày 2/4 tại Singapore được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy kết nối giữa nghiên cứu và thực tiễn, từng bước đưa các tiến bộ khoa học đến gần hơn với cộng đồng.

Lễ ký kết tế bào gốc

Cellcare Holdings có trụ sở tại Singapore, hoạt động lĩnh vực tái tạo và chăm sóc sức khỏe chủ động với hệ sinh thái gồm phòng khám, phòng thí nghiệm và phát triển sản phẩm ứng dụng các công nghệ như tế bào gốc, exosome...

Tập đoàn CellResearch Pte. Ltd cũng đặt tại Singapore, là đơn vị nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học, đặc biệt trong lĩnh vực tế bào gốc từ đệm rốn. Công ty sở hữu nền tảng công nghệ và quy trình nuôi cấy độc quyền, đóng vai trò chuyển giao công nghệ và hỗ trợ triển khai ứng dụng lâm sàng tại các thị trường quốc tế.

Phòng thí nghiệm Cellcare (Johor Bahru, Malaysia) là phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn phục vụ nuôi cấy, sản xuất và kiểm tra tế bào gốc theo định hướng thương mại. Đây là trung tâm triển khai thực tế các công nghệ được chuyển giao, cung cấp nguồn tế bào đạt chuẩn phục vụ y tế...

Thế Đan