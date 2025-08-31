Hộp số sàn dần biến mất khỏi thị trường ôtô thế giới

Sau hơn hai thập kỷ, hộp số sàn từ phổ biến nay trở thành tùy chọn hiếm hoi, nhường chỗ cho hộp số tự động trên ôtô toàn cầu.

Trong hơn hai thập kỷ qua, hộp số sàn, vốn từng là lựa chọn mặc định trên nhiều mẫu xe, đang dần biến mất khỏi thị trường ôtô thế giới. Những con số thống kê gần đây cho thấy sự dịch chuyển sang hộp số tự động, phản ánh rõ thị hiếu của khách hàng và sự thay đổi trong công nghệ sản xuất ngành ôtô.

Theo thống kê được thực hiện bởi trang Motor1 vào cuối tháng 8, tại 5 thị trường lớn của châu Âu (Đức, Anh, Pháp, Italy, Tây Ban Nha), tỷ lệ xe trang bị số sàn từng đạt tới 91% vào năm 2001. Đến năm 2024, con số này chỉ còn 29%. Sự thay đổi rõ nhất diễn ra ở phân khúc xe sang, khi tỷ lệ xe số tự động tăng từ 31% lên 97%. Ở các thương hiệu phổ thông, tỷ lệ này cũng tăng từ 5% lên 63%.

Cần số sàn trên Porsche 911 Carrera S. Ảnh: Car and Driver

Nếu tách riêng từng quốc gia với tỷ lệ xe số sàn được bán ra, Đức giảm từ 83% (2001) xuống còn 18% (2024), Anh từ 86% xuống 22%, Pháp từ 95% xuống 28%, Italy từ 98% xuống 48% và Tây Ban Nha từ 97% xuống 41%. Tại Mỹ, xe có tùy chọn hộp số sàn thậm chí còn hiếm hơn. Năm 2001, 28% xe mới bán ra là số sàn. Đến 2024, tỷ lệ này chỉ còn 0,7%. Hộp số sàn ở Mỹ hiện chỉ tồn tại trên một số ít dòng thể thao hoặc xe tải nhẹ.

Có nhiều nguyên nhân khiến hộp số sàn dần biến mất, như giao thông đô thị ngày càng đông đúc, khiến việc lái số sàn trong thành phố trở nên bất tiện. Hơn nữa, cách biệt về giá giữa số sàn và số tự động không còn quá lớn, khiến lợi thế về chi phí của số sàn dần mất đi. Ngoài ra sự phát triển của xe điện, vốn không cần hộp số nhiều cấp, cũng góp phần đẩy nhanh sự thoái trào của số sàn. Cuối cùng, các công nghệ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng hay phanh tự động khẩn cấp cũng dễ dàng tích hợp với hộp số tự động hơn.

Dù vậy, hộp số sàn chưa biến mất hoàn toàn, khi vẫn tồn tại thị trường ngách dành cho những người yêu xe thể thao, xe hiệu suất cao hoặc những tài xế tìm kiếm cảm giác "kết nối với xe" qua hộp số sàn.

Hồ Tân (theo Motor1)