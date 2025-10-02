Hộp quà Trung thu Paris Gâteaux kết hợp nhiều hương vị Á - Âu

Hộp quà Trung thu "Hà Nội nghìn năm văn hiến" kết hợp hương vị truyền thống Việt cùng tinh hoa ẩm thực Nhật, Hong Kong, Pháp, gửi gắm thông điệp đoàn viên.

Paris Gâteaux vừa ra mắt bộ sưu tập hộp quà Trung thu lấy cảm hứng từ Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn liền với kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đại diện thương hiệu cho biết mỗi hộp bánh không chỉ là món quà mùa trăng mà còn là hành trình gợi nhớ lịch sử, đưa người thưởng thức đi qua những biểu tượng thiêng liêng như Hồ Gươm, Tháp Rùa, Chùa Một Cột, Khuê Văn Các.

Bộ sưu tập hộp quà Trung thu với thiết kế lấy cảm hứng từ Hà Nội nghìn năm văn hiến. Ảnh: Paris Gâteaux

Thương hiệu còn tái hiện trọn vẹn hồn cốt bánh Trung thu Việt Nam qua những hương vị truyền thống của người Hà Nội xưa: vị thơm bùi, thanh mát của hạt sen Hồ Tây, quyện cùng hạt bí, lạp xưởng hảo hạng, mỡ heo, lá chanh nồng nàn - tất cả tạo nên dư vị đậm đà, gợi nhớ ký ức Tết trông trăng của nhiều thế hệ.

Hộp quà Trung thu đưa người thưởng thức đi qua những biểu tượng thiêng liêng như Hồ Gươm, Tháp Rùa, Chùa Một Cột, Khuê Văn Các. Ảnh: Paris Gâteaux

Điểm nhấn là mỗi hộp quà mở rộng hành trình trải nghiệm, đưa người thưởng thức đến với những nền ẩm thực độc đáo khác nhau. Nghệ nhân Paris Gâteaux gửi gắm tinh thần trà đạo Nhật Bản vào từng chiếc bánh matcha: màu xanh thanh khiết, hương vị nhẹ nhàng, mang triết lý thanh tao và tốt cho sức khỏe. Hay những chiếc bánh lava tan chảy được tái hiện với lớp nhân trứng muối béo ngậy nổi tiếng của Hong Kong, mang lại cảm giác hiện đại nhưng vẫn gắn liền với tinh hoa phương Đông. Ngoài ra, lấy cảm hứng lãng mạn và tinh tế của nước Pháp, Paris Gâteaux sáng tạo nên hương vị macaron việt quất vang đỏ - sự kết hợp giữa vị chua ngọt nhẹ nhàng của trái việt quất và hậu vị nồng ấm từ rượu vang đỏ, tạo nên phong vị phương Tây quyến rũ, sang trọng.

Nhờ đó mỗi hộp bánh Trung thu của Paris Gâteaux có hương vị phong phú, giao thoa tinh hoa ẩm thực quốc tế, để mùa trăng đoàn viên thêm trọn vẹn và ý nghĩa.

Những hộp bánh Trung thu đều tái hiện một địa danh nổi tiếng gắn liền với lịch sử Hà Nội. Ảnh: Paris Gâteaux

"Các nghệ nhân Paris Gâteaux muốn gửi tới thực khách dư vị hạnh phúc trong từng chiếc bánh, đó chính là sợi dây gắn kết, trao gửi yêu thương tới người thân, bạn bè và đối tác. Paris Gâteaux mong mỗi thực khách sẽ có những khoảnh khắc ngọt ngào, ý nghĩa bên những người thân yêu trong mùa trăng đoàn viên", vị đại diện nhấn mạnh.

Hải My