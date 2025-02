Hộp quà kèm Baby Three trở thành 'cơn sốt' mùa Valentine

Nhiều cửa hàng tung hộp quà Valentine độc đáo kèm nhân vật này với giá tới hàng triệu đồng vẫn đắt khách.

Nhập hàng nghìn hộp thú bông Baby Three, chủ một cửa hàng hoa ở đường Hai Bà Trưng (quận 1) cho biết, sản phẩm hoa kèm Baby Three đắt khách nhất. Nhờ đó, doanh thu dịp 14/2 tăng 30% so với năm ngoái.

Tuỳ vào loại nhân vật trang trí, mỗi hộp quà có giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Ngoài các thiết kế sẵn, cửa hàng cũng nhận đơn theo yêu cầu, kết hợp hoa với socola và gấu bông Baby Three.

Tương tự, tại một chuỗi cửa hàng chuyên hàng nhập khẩu ở TP HCM, hơn 3.500 set quà đã được bán ra, với giá 2-3 triệu đồng mỗi set. Những hộp cao cấp thường bao gồm 4-6 món như dâu Hàn Quốc, cherry Australia, socola trái tim, hoa nhập khẩu và Baby Three đáng yêu.

Hộp quà Baby Three kèm socola, trái cây và hoa có giá gần 2,9 triệu đồng tại cửa hàng ở quận 1 (TP HCM). Ảnh: Farmers Market

Theo YouNet, trào lưu săn Labubu và đập hộp Baby Three bùng nổ nửa cuối 2024, thu hút 3,12 triệu thảo luận. Labubu gây sốt toàn cầu nhờ Lisa (BlackPink) và lan rộng tại Việt Nam từ tháng 8, đạt đỉnh với 565.000 thảo luận khi Pop Mart mở bán tại TP HCM. Sự hưởng ứng từ người dùng TikTok giúp "xé túi mù" trở thành xu hướng, với 390.000 thảo luận trên Facebook, TikTok. Trong 6 tháng cuối năm, 293.000 sản phẩm Labubu và Baby Three được bán ra trên Shopee, TikTok Shop, trung bình 49.000 sản phẩm một tháng.

Nhân viên tại chuỗi cửa hàng Farmers Market nhận định, sự kết hợp trên đang là "hot trend" năm nay. Lượng khách quan tâm lớn khiến đội ngũ liên tục tất bật phục vụ. Bên cạnh đó, hàng nghìn set quà trái cây và socola cũng được tiêu thụ mạnh trong dịp Valentine. Dù chưa có số liệu cụ thể, doanh số năm nay được ghi nhận tăng trưởng tốt so với cùng kỳ nhờ các hộp quà sáng tạo.

Ngoài các cửa hàng lớn, trên hội nhóm online, những set quà kết hợp Baby Three, hoa và trái cây cũng được giao dịch sôi động với hàng trăm đơn mỗi ngày.

Chị Hằng, ở quận Gò Vấp - chuyên cung cấp cả online và offline, cho biết đã nhập về số lượng lớn túi mô hình phiên bản đặc biệt cho mùa Valentine, nhưng chỉ sau vài ngày đã "cháy hàng".

Hộp socola khách tự tay làm để tặng người mình thương tại cửa hàng ở quận 1. Ảnh: Hải Yến

Bên cạnh xu hướng này, thị trường quà tặng socola cũng ghi nhận sức mua tăng cao. Theo Nguyễn Hải Yến, đồng sáng lập Công ty Ca Cao Xuân Ron Chợ Gạo (Tiền Giang) - chủ thương hiệu Alluvia Chocolate, doanh số socola dịp 14/2 tăng 50% so với năm ngoái.

"Chúng tôi liên tục nhận đơn và giao hàng, trung bình mỗi phút có khách đặt mua socola kèm thiệp làm quà tặng. Nhiều khách nước ngoài cũng tìm mua để gửi tặng người yêu tại Việt Nam", anh chia sẻ.

Năm nay, Alluvia lần đầu tổ chức lớp dạy làm socola tại quận 1, thu hút 12-16 khách một ngày. Riêng ngày 13-14/2, các buổi workshop kín suất từ sáng đến tối.

"Khách thích tự tay làm socola để món quà thêm ý nghĩa, đồng thời chụp ảnh, quay video lưu niệm. Phần lớn học viên là nữ hoặc các cặp đôi, trong khi nam giới có xu hướng chọn mua sẵn", anh Yến nhận định.

Bên cạnh đó, giá hoa hồng dịp Valentine cũng tăng 30-50% tuỳ cơ sở. Những bình hoa nhỏ ngày thường có giá 80.000 đồng nay tăng lên 150.000 đồng. Mỗi bông cũng tăng lên 15.000-30.000 đồng tuỳ loại.

Thi Hà - Viễn Thông