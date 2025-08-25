Hợp Long vào top nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025

Tạp chí HR Asia vinh danh Công ty cổ phần công nghệ Hợp Long vào top "Những nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025", tại sự kiện HR Asia Awards 2025.

Ngày 14/8, Công ty Hợp Long được vinh danh trong hạng mục "Best Companies to Work for in Asia" (Những nơi làm việc tốt nhất châu Á) của HR Asia Awards 2025. Đây là lần đầu tiên Hợp Long, doanh nghiệp với hơn một thập kỷ phát triển, được công nhận tại một giải thưởng quốc tế.

HR Asia Awards là một trong những giải thưởng hàng đầu khu vực, vinh danh những môi trường làm việc tại châu Á. Hạng mục "Best Companies to Work for in Asia" tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược nhân sự bền vững, chính sách phúc lợi toàn diện và văn hóa gắn kết đội ngũ. Năm nay, chương trình có chủ đề "Sức mạnh đa thế hệ" nhấn mạnh khả năng thích ứng và quản lý sự khác biệt thế hệ.

Theo đại diện Hợp Long, thành công này của doanh nghiệp đến từ hai yếu tố. Đầu tiên là nền tảng văn hóa doanh nghiệp được kiến tạo từ 6 giá trị cốt lõi, gồm: tinh thần chủ động, trách nhiệm, tôn trọng, thái độ tích cực, trung thực và sẵn sàng cho sự thay đổi. Thứ hai là chính sách nhân sự với phương châm "mang đến cho cán bộ nhân viên cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần".

Cán bộ, nhân viên Hợp Long tại một sự kiện nội bộ. Ảnh: Hợp Long

"Chính sách đãi ngộ được thiết kế cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Doanh nghiệp cũng mở ra nhiều cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ trẻ", đại diện Hợp Long nói. Theo đó, doanh nghiệp này có hơn 700 nhân sự tại 7 chi nhánh, hơn 75% là lao động trẻ dưới 30 tuổi, góp phần tạo môi trường làm việc năng động, coi trọng ý tưởng sáng tạo. Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng thông qua các chương trình, hoạt động gắn kết thường niên như teambuilding, tiệc ngọt mỗi tháng, mừng ngày 8/3, vui tết thiếu nhi...

"Công ty đặt mục tiêu chăm sóc toàn diện cho người lao động, từ sức khỏe thể chất, phúc lợi tinh thần, tài chính và xã hội. Định hướng này nhằm tạo dựng một môi trường mà mỗi nhân viên cảm thấy tự hào, gắn bó và hạnh phúc", đại diện Hợp Long nói. "Chúng tôi mong muốn mỗi ngày làm việc tại Hợp Long đều là một khởi đầu tràn đầy cảm hứng và năng lượng tích cực".

Thành lập năm 2010, Hợp Long là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện, giải pháp robot và tự động hóa nhà máy tại Việt Nam. Doanh nghiệp này đồng thời phát triển thương hiệu Giga Digital, chuyên phân phối, cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cùng hệ thống 7 cửa hàng bán lẻ toàn quốc.

