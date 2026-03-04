Hợp Long tiếp quản thương hiệu Lumias tại Việt Nam

Công ty cổ phần Công nghệ Hợp Long nhận sở hữu nhượng quyền thương hiệu Hàn Quốc Lumias, hướng đến tự chủ và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm gia dụng.

Trước khi nhận nhượng quyền từ Lumias, Hợp Long là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của thương hiệu gia dụng Hàn Quốc này tại thị trường Việt Nam. Nhờ quá trình này, doanh nghiệp cho biết đã tích lũy được dữ liệu thị trường, hành vi người dùng và đưa ra các điều chỉnh kỹ thuật cần thiết để sản phẩm phù hợp điều kiện, không gian sống đặc thù của người Việt.

Khu vực trưng bày sản phẩm Lumias tại một trung tâm thương mại. Ảnh: Hợp Long

Sau giai đoạn phát triển thị trường, Hợp Long công bố đã hoàn tất quy trình sở hữu nhượng quyền thương hiệu Lumias tại Việt Nam, chuyển từ vai trò nhà phân phối sang chủ động xây dựng và phát triển thương hiệu. Theo đại diện Hợp Long, bước chuyển này giúp Lumias linh hoạt hơn trong việc tối ưu sản phẩm theo nhu cầu người Việt, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng đồng bộ trên toàn hệ thống.

"Người Việt ngày càng quan tâm đến chất lượng không gian sống, từ độ ẩm không khí, độ tiện nghi trong căn bếp đến các thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân. Chúng tôi muốn Lumias vừa đẹp về ngôn ngữ thiết kế, vừa thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế", ông Lê Văn Trung, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Hợp Long nói.

Thương hiệu Lumias có hệ sinh thái đa dạng với hơn 7 danh mục và khoảng 200 sản phẩm, trải dài từ giải pháp chăm sóc không khí, đồ dùng nhà bếp, thiết bị gia dụng đến các sản phẩm sức khỏe và làm đẹp. Các dòng sản phẩm nổi bật của hãng này gồm: máy hút ẩm, máy lọc không khí, nồi chiên không dầu, máy ép chậm, thiết bị chăm sóc cá nhân...

Sản phẩm máy lọc không khí Lumias trong không gian sống. Ảnh: Hợp Long

Trong đó, máy hút ẩm Lumias là một trong những nhóm sản phẩm ghi nhận mức quan tâm cao từ đầu năm 2026, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc trong giai đoạn nồm ẩm. Đại diện doanh nghiệp cho biết, nhu cầu tìm kiếm và đặt mua tăng mạnh trong những đợt độ ẩm không khí lên cao, khi người dùng ngày càng chú trọng đến việc kiểm soát độ ẩm trong căn hộ chung cư và nhà phố.

Cao điểm trong ngày đầu nồm ẩm sau đợt nghỉ Tết, toàn hệ thống phân phối của Hợp Long và Giga Digital đã ghi nhận gần 5.000 máy hút ẩm Lumias được bán ra.

Ông Hoàng Anh Dũng, Giám đốc sản phẩm Lumias cho biết, định hướng của hãng trong giai đoạn mới là phát triển theo mô hình hệ sinh thái, thay vì đơn lẻ từng sản phẩm. Theo đó, các thiết bị trong cùng danh mục được thiết kế đồng bộ về ngôn ngữ thẩm mỹ, trải nghiệm sử dụng và triết lý công nghệ.

Lumias định vị là thương hiệu gia dụng mang phong cách sống hiện đại, hài hòa giữa công nghệ, thẩm mỹ và tính ứng dụng. Thay vì giải quyết một nhu cầu chức năng, mỗi sản phẩm được kỳ vọng tối ưu hóa thời gian, giảm thao tác phức tạp và mang lại cảm giác thoải mái trong quá trình sử dụng.

Đại diện ban tổ chức (trái) vinh danh sản phẩm Lumias tại Tech Awards 2025. Ảnh: Tech Awards

Lumias từng nhận vinh danh Top 10 "Thương hiệu xuất sắc châu Á" tại Hội nghị Asia’s Top Brand 2024; "Máy hút ẩm cao cấp được yêu thích nhất" tại Tech Awards 2024; "Máy hút ẩm, lọc không khí cao cấp được yêu thích nhất" tại Tech Awards 2025.

Việc sở hữu nhượng quyền thương hiệu Lumias tại Việt Nam được đánh giá là nền tảng để Hợp Long đầu tư dài hạn cho thương hiệu ở thị trường trong nước, dự kiến mở rộng danh mục sản phẩm, nâng chất lượng hậu mãi và phát triển hệ thống phân phối. "Với Lumias, chúng tôi chịu trách nhiệm với toàn bộ vòng đời sản phẩm, giúp khách hàng luôn có một điểm tựa tin cậy", ông Lê Văn Trung, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Hợp Long nói.

Quang Anh