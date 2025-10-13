'Hợp đồng bảo hiểm rất dày nên nhiều người không thể đọc hết'

Sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 50, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, bảo hiểm là lĩnh vực ảnh hưởng tới đông đảo người dân, nhưng thực tế tồn tại nhiều vướng mắc.

Bà Hải nhận xét hợp đồng bảo hiểm hiện nay thường dày, phức tạp, nhiều người tham gia không đọc hoặc không thể hiểu hết nội dung trước khi ký. Điều này khiến họ dễ gặp thiệt thòi khi xảy ra tranh chấp hoặc yêu cầu chi trả bảo hiểm.

"Các quy định về bảo hiểm cần được rà soát kỹ, bảo đảm quyền lợi người tham gia, tăng minh bạch và giảm rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng", bà Hải nói, thêm rằng ban soạn thảo cũng cần nghiên cứu rút gọn, sắp xếp lại các điều khoản trong luật để thuận tiện hơn khi áp dụng.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại cuộc họp, ngày 13/10. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Giải trình nội dung này, Thứ trưởng Tài chính Lê Tấn Cận cho hay Bộ Tài chính cũng nhận diện vấn đề tồn tại trong hợp đồng bảo hiểm hiện nay là "phức tạp, khó hiểu, chưa minh bạch". Do đó, cơ quan này đang tăng kiểm tra, giám sát để hạn chế tối đa hành vi lợi dụng cơ chế, đảm bảo quyền lợi của người tham gia.

Theo ông, các quy định hiện hành yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm khi tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng phải rõ ràng, ghi âm lưu lại quá trình tư vấn.

Ông cho biết Bộ Tài chính đã yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng bản tài liệu rút gọn của hợp đồng, tóm tắt nội dung chính cần lưu ý trước khi ký với khách hàng. Việc này nhằm đảm bảo mỗi hợp đồng bảo hiểm đều rõ ràng, minh bạch, không gây thiệt thòi cho người dân.

"Thực tế, có hiện tượng người dân bức xúc khi được tư vấn chưa rõ ràng, ép buộc mua bảo hiểm. Nhưng cũng có trường hợp người dân chưa tìm hiểu rõ, nên không đáp ứng đủ điều kiện để được bồi thường", ông nói, thêm rằng cơ quan này sẽ tăng kiểm tra, giám sát, nhất là với doanh nghiệp có nhiều phản ánh, để phân loại, kiểm soát rủi ro.

Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo luật bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh (22 điều kiện), đơn giản 3 thủ tục hành chính (tương đương cắt giảm 31%) so với luật hiện hành. Dự luật cũng bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan quản lý nước ngoài, một số điều kiện hoạt động và tiêu chuẩn của người quản lý, cũng như giảm yêu cầu cấp phép với đại lý, môi giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Về thủ tục hành chính, dự thảo chuyển từ đăng ký sang cơ chế thông báo khi doanh nghiệp phi nhân thọ tách nguồn vốn chủ sở hữu và phí bảo hiểm. Dự luật cũng bỏ quy định chấp thuận phương pháp tính phí bảo hiểm xe cơ giới.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị chỉ điều chỉnh những nội dung cấp bách, có nguy cơ tạo điểm nghẽn hoặc cản trở sự phát triển của thị trường bảo hiểm. Việc này nhằm bảo đảm tính ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh Bảo hiểm dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10, khai mạc ngày 20/10.

Phương Dung