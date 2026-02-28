Hợp đồng bảo hiểm lớn nhất thế giới trị giá 300 triệu USD

Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phát hành tại Singapore ghi nhận giá trị kỷ lục 300 triệu USD, cho thấy sự mạnh lên của giới siêu giàu châu Á.

Manulife vừa lập kỷ lục mới trong thị trường khi vừa phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 300 triệu USD của hãng tại Singapore. Thương vụ này vượt qua kỷ lục 250 triệu USD do HSBC Life thiết lập tại Hong Kong (Trung Quốc) năm 2024.

Ngoài quy mô gây chú ý, giao dịch còn phản ánh xu hướng nhu cầu mới của các gia đình giàu có châu Á. Manulife cho biết hợp đồng này thể hiện nhu cầu ngày càng lớn của giới siêu giàu đối với các giải pháp bảo toàn và cấu trúc tài sản. Trong 12 tháng qua, công ty đã phát hành 25 hợp đồng tại Singapore, mỗi hợp đồng trị giá trên 50 triệu USD - dấu hiệu cho thấy đây không phải trường hợp cá biệt mà là dòng giao dịch quy mô lớn mang tính bền vững.

Bối cảnh gia tăng tài sản cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này. Theo báo cáo Billionaire Ambitions 2025 của UBS, Singapore hiện có 55 tỷ phú với tổng tài sản khoảng 259 tỷ USD, tăng 66% so với một năm trước, trong đó khoảng 69% là tự thân lập nghiệp. Khi khối tài sản này tiếp tục mở rộng, nhu cầu đối với các công cụ bảo toàn vốn như bảo hiểm nhân thọ giá trị lớn nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao.

Thương vụ cũng phản ánh việc các gia đình giàu có (HNW) ngày càng sử dụng bảo hiểm cho mục tiêu kế thừa và chuyển giao tài sản. Diễn biến này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang cạnh tranh mạnh để giành thị phần trong phân khúc khách hàng siêu giàu. Xu hướng này diễn ra song song với làn sóng chuyển giao tài sản giữa các thế hệ tại châu Á-Thái Bình Dương, ước tính khoảng 5.800 tỷ USD, mở ra cơ hội lớn cho các dịch vụ tài chính như ngân hàng, quản lý tài sản, tư vấn thuế, pháp lý và tín thác.

Các bảng minh họa dòng tiền của một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Ảnh: Mint

Các hợp đồng bảo hiểm lớn, bao gồm gói 300 triệu USD nêu trên, chủ yếu là bảo hiểm nhân thọ liên kết chỉ số (IUL) - dòng sản phẩm phổ biến nhất trong phân khúc HNW. Phí bảo hiểm được chia thành tài khoản lãi cố định và tài khoản gắn với chỉ số thị trường. Tài khoản chỉ số thường có mức sàn 0% để bảo vệ khỏi thua lỗ, nhưng mức tăng cũng có thể bị giới hạn.

Bảo hiểm đặc biệt phù hợp cho kế hoạch thừa kế vì người mua có thể tạo "di sản" nhờ tỷ lệ phí phân bổ cho đầu tư cao và tiền chi trả không bị ràng buộc bởi thủ tục chứng thực di chúc, giúp gia đình nhận thanh khoản ngay khi người được bảo hiểm qua đời. Ngoài ra, bảo hiểm còn được dùng để cân bằng tài sản giữa các người thừa kế, bù đắp cho các tài sản khó phân chia như doanh nghiệp hoặc bất động sản.

Với các hợp đồng lớn, quá trình từ nộp hồ sơ đến phát hành thường mất khoảng hai tháng, do khách hàng cần tư vấn toàn diện về thuế, cấu trúc tài sản và phương thức chi trả. Nhiều đơn vị đang rút ngắn thời gian nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình.

Dữ liệu về quy mô thị trường bảo hiểm cho người giàu còn hạn chế. Một nghiên cứu năm 2024 của NMG theo đặt hàng của Utmost Group cho thấy, các giải pháp bảo hiểm hiện chỉ chiếm khoảng 2%, tương đương 543 tỷ bảng Anh (khoảng 744 tỷ USD), trong tổng tài sản có thể đầu tư của nhóm HNW trị giá 28.000 tỷ bảng (khoảng 37.800 tỷ USD).

Tỷ lệ thấp chủ yếu do nhận thức hạn chế và sự phụ thuộc vào tư vấn chuyên biệt. Nếu tỷ lệ này tăng lên 3%, thị trường bảo hiểm quốc tế cho người giàu có thể tăng quy mô thêm 50% và vượt mức 800 tỷ bảng Anh (khoảng 1.080 tỷ USD).

Tiểu Gu (theo The Business Times)