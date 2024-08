Hộp bánh Trung thu lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ

Hộp bánh "Over the moon" được thiết kế như một chiếc đu quay với sắc xanh ngọc và họa tiết xứ sở thần thiên, gợi nhắc về tuổi thơ nhiều kỷ niệm đẹp cho người thưởng thức.

Đại diện của Soko Cake Bake & Brunch chia sẻ mỗi mùa Trung thu đến, khái niệm về đoàn viên và sum họp luôn là chủ đề trung tâm trong nhiều chiến dịch marketing. Sắc đỏ và vàng truyền thống vẫn thường xuất hiện, đại diện cho tinh thần và ý nghĩa của ngày lễ. Tuy nhiên, việc tái hiện lại chủ đề này một cách mới mẻ và hấp dẫn không phải là điều dễ dàng.

"Làm thế nào để thông điệp truyền tải vừa độc đáo, thu hút, vừa giữ được hồn truyền thống của Trung thu luôn là niềm trăn trở của Soko Cake Bake & Brunch mỗi mùa trăng rằm đến", đại diện thương hiệu cho biết.

Hộp bánh Trung thu "Over the moon" được thiết kế như một chiếc đu quay với sắc xanh. Ảnh: Soko Cake Bake & Brunch

Mùa trăng rằm năm nay, Soko Cake Bake & Brunch chọn cách đưa khách hàng trở về mảnh ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thơ qua cảm xúc vui sướng với hộp bánh "Over the moon" (tạm dịch: Vui sướng tột cùng). "Over the moon" là một thành ngữ tiếng Anh được sử dụng để diễn tả cảm xúc hân hoan đến mức như lên tận mặt trăng. Hình ảnh ẩn dụ thể hiện mức độ hạnh phúc vượt qua mọi ranh giới thông thường.

Theo đó, hộp bánh Trung thu mới ra mắt được thiết kế như chiếc đu quay tuổi thơ với sắc xanh ngọc tươi mới, kết hợp cùng họa tiết xứ sở thần tiên đầy mộng mơ. Khi chiếc hộp được mở ra, mỗi người sẽ không chỉ nhìn thấy những chiếc bánh thơm ngon mà còn được gợi lên cả một bầu trời ký ức, hình ảnh trong trẻo của tuổi thơ.

"Hộp bánh không đơn thuần là món quà mùa trăng rằm mà còn là chiếc vé quay ngược thời gian, đưa người thưởng thức trở về với những khoảnh khắc hạnh phúc ngày nhỏ", đại diện nhãn hàng nói.

Bánh Trung thu nhân chocolate coffee và xôi dừa thơm ngon. Ảnh: Soko Cake Bake & Brunch

Bắt đầu với hương vị tuổi thơ quen thuộc, vị bánh nhân xôi dừa trong chiếc hộp xứ sở thần tiên mang đến trải nghiệm ngọt ngào, với lớp vỏ mềm mịn, nhân dẻo dai thơm bùi.

Hay bánh nướng vị chocolate coffee là sự kết hợp ấn tượng giữa vị đắng nhẹ của cà phê và vị ngọt ngào của chocolate, tạo cảm giác cân bằng trong hương vị và mang đến cảm giác mới lạ cho người thưởng thức.

Bên cạnh hai loại bánh ở trên, Soko Cake Bake & Brunch còn tạo ra chiếc bánh thập cẩm hải sản X.O và bào ngư cùng bánh nhân thập cẩm đặc biệt. Trong đó, bánh thập cẩm hải sản X.O và bào ngư được làm bởi nguyên liệu giàu dưỡng chất từ đại dương như mực, tôm, bào ngư... mang đến hương vị phong phú như một bữa tiệc hải sản. Hay để tạo ra hương vị độc đáo cho chiếc bánh nhân thập cẩm đặc biệt, thương hiệu phải lựa chọn loại thịt heo Iberico - một trong những loại thịt heo ngon nhất thế giới. Nhân lạp xưởng thịt heo Iberico được chế biến kỹ lưỡng, kết hợp với các gia vị truyền thống, mang đến hương vị thơm ngon mà vẫn giữ được độ tươi mềm đặc trưng của từng thớ thịt.

Bánh nướng vị thập cẩm hải sản X.O và bào ngư cùng vị thập cẩm lạp xưởng và heo Iberico. Ảnh: Soko Cake Bake & Brunch

Sự kết hợp sáng tạo giữa hương vị truyền thống và yếu tố hiện đại của Soko Cake Bake & Brunch trong mỗi chiếc bánh tạo nên trải nghiệm Trung thu mới mẻ cho người tiêu dùng.

