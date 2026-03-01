Hộp bánh trong bệnh viện nổ, một người bị thương

Vĩnh LongHộp bánh được người đàn ông đặt dưới gầm giường khi vào Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh thăm nam bệnh nhân 24 tuổi đã phát nổ khi ông ta rời đi.

Sự việc xảy ra tại Khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh ngày 27/2 đang được Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định trong hộp bánh có vật liệu tự chế, chứa chất gây nổ.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh - nơi xảy ra vụ nổ sáng 27/2. Ảnh: Hưng Lợi

Theo thông tin ban đầu, sáng hôm đó, người đàn ông (chưa rõ lai lịch) mang hộp bánh vào phòng E 609, Khoa Chấn thương chỉnh hình thăm nam bệnh nhân 24 tuổi, ngụ xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long. Ông ta để hộp bánh dưới gầm giường bệnh nhân, sau đó ra về.

Lúc sau, mẹ của bệnh nhân mở hộp bánh thì bất ngờ hộp phát nổ khiến bà bị xây xát tay, chân. Lửa cũng gây cháy sém tủ đầu giường, gối, mền và chiếu của bệnh nhân. Nhân viên y tế cùng người nhà bệnh nhân đã dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập tắt ngay sau đó.

Bệnh viện kiểm tra hộp bánh đã phát nổ thấy có vỏ ống nước đường kính 114 mm bị cháy sém cùng các linh kiện điện tử, lọ đựng cồn, dây đồng...

Để đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho người bệnh, bệnh viện đã di dời toàn bộ bệnh nhân trong phòng xảy ra sự cố sang các phòng khác để tiếp tục theo dõi và điều trị.

An Bình