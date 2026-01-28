Hộp bánh quy bơ lưu giữ ký ức Tết nhiều thế hệ

Trong ký ức Tết của Võ Hạ Trâm, Nguyễn Văn Chung cũng như nhiều người Việt, hộp bánh quy bơ Danisa hiện diện với ý nghĩa gắn kết gia đình.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm cho biết, Danisa là loại bánh quy gần như không thể thiếu trong các dịp Tết của gia đình mình. Từ những ngày Võ Hạ Trâm chỉ là cô học trò nhỏ đến khi kết hôn và trở thành mẹ như hiện nay, hộp bánh của thương hiệu này luôn hiện hữu trong danh sách những thức quà Tết mà cô yêu thích. Dù thiết kế bao bì thay đổi, nhưng hương vị bánh quy bơ giòn tan, thơm lừng vẫn y nguyên, và "đặc biệt cảm giác thân quen vẫn nguyên vẹn theo năm tháng", Võ Hạ Trâm chia sẻ. Với cô, Danisa không chỉ là một hộp bánh Tết, mà là biểu tượng của gia đình, của sự gắn kết và lòng biết ơn được bồi đắp theo năm tháng.

Còn với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Danisa gắn liền với tuổi thơ và hình ảnh người mẹ tảo tần. Anh nhớ chiếc hộp thiếc được mẹ giữ lại để đựng kim chỉ, nút áo và kỷ vật gia đình. "Mỗi lần áo bị đứt nút, mẹ chỉ cần mở hộp là có đủ dụng cụ", anh chia sẻ. Những ký ức ấy theo anh suốt quá trình trưởng thành, để rồi chỉ cần nhìn thấy hộp bánh quen thuộc là cảm giác thân thương lại ùa về.

Với Võ Hạ Trâm và Nguyễn Văn Chung, hộp bánh quy bơ Danisa gắn liền với ký ức tuổi thơ và tinh thần tri ân trong gia đình. Ảnh: Danisa

Với nhiều thế hệ người Việt, ngày Tết không chỉ gắn với mâm cơm đoàn viên hay những ngày nghỉ dài, mà còn được lưu giữ trong hộp bánh quy bơ Danisa bên bàn trà ngày xuân - nơi mở đầu cho những câu chuyện rôm rả và lời chúc đầu năm. Theo thời gian, Danisa trở thành hình ảnh quen thuộc, gắn liền với khoảnh khắc quây quần của gia đình qua nhiều mùa Tết.

Từ những câu chuyện rất riêng, hộp bánh Danisa dần vượt ra khỏi vai trò của một món quà ngày Tết để gắn bó với đời sống thường ngày của nhiều người. Khi bánh đã được thưởng thức hết, chiếc hộp được giữ lại và tận dụng theo nhiều cách khác nhau, từ đựng đồ đến làm chậu trồng cây hay tiếp tục vòng đời của một hộp quà. Qua những sáng tạo ấy, Danisa trở thành hình ảnh gợi nhắc yêu thương và sự quan tâm của nhiều gia đình Việt.

Một sáng tạo từ hộp bánh Danisa của người tiêu dùng. Ảnh: Danisa

Từ các kỷ niệm gắn liền với Danisa và mong muốn tiếp nối tinh thần tri ân đã trở thành động lực để ca sĩ Võ Hạ Trâm và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung quyết định đồng hành thương hiệu trong mùa Tết 2026. Những tâm tình rất riêng đã được kể lại bằng âm nhạc, và sống động hơn qua phần hình ảnh trong MV Viết tiếp câu chuyện tri ân, do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trực tiếp sản xuất.

Mùa Tết này, Danisa cũng gợi ý các phiên bản quà Tết mới mẻ và đa dạng phù hợp với nhiều người và cách trao gửi khác nhau, để tinh thần tri ân được lan tỏa mạnh mẽ hơn đến cộng đồng. Hộp bánh quy bơ phiên bản "xanh huyền thoại" vẫn là lựa chọn quen thuộc với nhiều người tiêu dùng, gắn liền với những khoảnh khắc sum vầy và các giá trị được gìn giữ theo năm tháng. Danisa Gold Cashew - phiên bản "vàng thượng hạng" mang đến cảm giác sang trọng, chỉn chu với vị bánh socola hạt điều cùng 5 loại bánh quy bơ truyền thống. Đặc biệt, Danisa Gold Cranberry - phiên bản "đỏ tinh hoa" với 6 loại bánh đa dạng - mang diện mạo đỏ vàng sang trọng, đậm không khí Tết, nhằm gửi gắm lời chúc đầu năm theo tinh thần trẻ trung nhưng vẫn trọn vẹn yêu thương.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bên bộ sản phẩm Tết 2026 của Danisa gồm ba phiên bản. Ảnh: Danisa

Theo ca sĩ Võ Hạ Trâm, việc trao quà Tết không chỉ dừng lại ở lời cảm ơn dành cho người nhận, mà còn là cách nuôi dưỡng tinh thần tri ân trong gia đình. Cô chia sẻ: "Vào những dịp lễ quan trọng như Tết cổ truyền, gia đình tôi luôn quây quần bên nhau, dành cho nhau những cái ôm và nói với nhau những lời tốt đẹp. Chính những điều giản đơn ấy đã tạo nên sợi dây gắn kết tình cảm gia đình từ năm này qua năm khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, và giúp các con trân trọng giá trị của lòng biết ơn".

Hộp bánh quy bơ lưu giữ ký ức Tết nhiều thế hệ

