Hộp bánh gửi gắm tình cảm của doanh nghiệp tới người lao động

Những hộp bánh Trung thu dành tặng cho người lao động thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo với nhân viên tại nhiều doanh nghiệp mỗi dịp Rằm tháng 8 âm lịch.

Tháng 8,9 hàng năm là dịp mà các doanh nghiệp hướng tới những hoạt động quan trọng từ kinh doanh tới chăm sóc đời sống người lao động. Đây cũng là khoảng thời gian của dịp Tết Trung thu, một ngày Tết cổ truyền để mọi người đoàn viên bên những người thân yêu.

Tuy nhiên, khác với những dịp lễ Tết khác, vào Tết Trung thu, người lao động vẫn phải làm việc bình thường, các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra. Đối với những người lao động xa quê, việc trở về bên gia đình vào ngày Trung thu là rất khó thực hiện.

Chính vì thế, ngoài việc quan tâm đến những chế độ phúc lợi như chăm sóc sức khỏe công nhân viên và quan tâm đến người thân của họ như thường ngày thì tặng quà và tổ chức đón Trung thu là một trong những hoạt động không thể thiếu của nhiều doanh nghiệp. Những hoạt động trong dịp Tết Trung thu mang nhiều ý nghĩa giúp nâng cao tinh thần người lao động, thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo doanh nghiệp dành cho công nhân viên.

Doanh nghiệp lựa chọn bánh trung thu Kido's Bakery làm quà tặng đối tác và người lao động. Ảnh: Kido’s Bakery

Bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn Ngành dệt may tỉnh Bình Dương chia sẻ, bánh Trung thu là lựa chọn không thể thay thế mỗi dịp Tết Đoàn Viên, không chỉ bởi đây là một dịp lễ quan trọng trong văn hóa người Việt mà còn là thời gian để mọi người chia sẻ và quan tâm nhau, hòa chung không khí gia đình ở khắp mọi nơi. "Việc lựa chọn những món quà phù hợp, chất lượng không hề đơn giản, vì thông qua đó, chúng tôi muốn gửi gắm tình cảm, thông điệp tới người nhận những hộp bánh Trung thu", bà Chi nói và cho biết, tại tỉnh Bình Dương, Công đoàn ngành dệt may tỉnh đã triển khai chương trình hoạt động tới các công đoàn cơ sở để cùng hướng tới một Trung thu trọn vẹn cho các công đoàn viên tại tỉnh. "Hi vọng các công đoàn viên và gia đình sẽ có một đêm Trung thu mỹ vị, hiện đại nhưng đậm sắc truyền thống bên người thân và gia đình".

Chị Diệu Hiền, cán bộ nhân sự và văn hóa nội bộ tại một công ty ở TP HCM cho rằng việc doanh nghiệp tặng quà Trung thu phần nào giúp những người lao động sống nơi đất khách cảm thấy ấm lòng hơn trong đêm rằm tháng tám. Dịp này, các cán bộ công nhân viên đều chờ đợi những món quà từ doanh nghiệp, vì thế, các doanh nghiệp nên quan tâm người lao động, giúp nhân viên có ngày Trung thu trọn vẹn để tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời gian kế tiếp. "Năm nay chúng tôi lắng nghe tâm tư, tình cảm của nhân viên, và lựa chọn sản phẩm bánh Trung thu dựa trên đề xuất chung của nhân viên, phù hợp với sự yêu thích về thương hiệu của mọi người", chị Hiền cho biết.

Lãnh đạo Công đoàn một công ty tham khảo ý kiến người lao động để chọn được món quà Trung thu phù hợp với đa số mọi người. Ảnh: Kido’s Bakery

Nhiều người làm công tác Công đoàn và nhân sự đều đồng tình, Tết Trung thu là dịp để công ty kết nối với cán bộ nhân viên, là dịp để những người đồng nghiệp hiểu và thân thiết nhau hơn. Tổ chức tặng quà và đón Trung thu trong doanh nghiệp tạo cơ hội cho người lao động giới thiệu với người thân nơi làm việc của mình, giúp con cái, vợ chồng của họ hiểu hơn về nơi làm việc của họ. Hoạt động này giúp người lao động được sum vầy cùng gia đình trong ngày Tết Đoàn Viên, đồng thời giúp tăng sự gắn bó người lao động với công ty. Trong những ngày Tết Trung thu, một hộp bánh đơn giản với chi phí vừa phải có thể lại là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa với nhiều người lao động.

Vài năm trở lại đây, trước nhiều sự thay đổi của thị trường, Kido’s Bakery vẫn đồng hành cùng người tiêu dùng và các doanh nghiệp trên khắp cả nước. Đại diện Kido’s Bakery cho biết, với mong muốn mang đến một Tết Trung thu thịnh vượng, hạnh phúc và như ý, sản phẩm bánh Trung thu của doanh nghiệp dẫn đầu nhiều xu hướng cách tân nhưng vẫn giữ những nét văn hóa truyền thống. Mong muốn lan tỏa một Trung thu đậm chất Việt, doanh nghiệp có nhiều thiết kế sản phẩm với những chi tiết mang đậm hồn Việt như cây tre Việt Nam hay lồng đèn phố Hội...

Dây chuyền sản xuất bánh Trung thu tại Kido’s Bakery. Ảnh: Kido’s Bakery

Mùa trung thu 2023, Kido’s Bakery lên kế hoạch cung cấp 450 tấn bánh ra thị trường, để cùng các doanh nghiệp và người lao động cùng đón mùa Tết đoàn viên trọn vẹn.

