Honor X9d – smartphone siêu bền pin 8.300 mAh

X9d thay đổi thiết kế hoàn toàn so với thế hệ trước, Honor không sử dụng khung viền mỏng, lưng và màn hình bo cong mà làm phẳng theo xu hướng hiện nay.

Thiết kế mới giúp đạt độ bền cao hơn, đặc biệt là khả năng chống rơi vỡ. So với thế hệ trước, máy tăng khả năng chịu va đập, gần như không bị hư hại sau khi rơi ở độ cao 2.5 m. Khả năng kháng nước tăng với chuẩn IP69K, trong đó K biểu thị mức chống tia nước áp lực cao và nước nóng. Máy có thể sống sót khi vô tình rơi vào nồi lẩu hay bị xịt nước. Tuy nhiên, người dùng không nên thử nghiệm điều này.