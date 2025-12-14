Honor X9d – smartphone siêu bền pin 8.300 mAh

X9d là smartphone mới nhất thuộc dòng X siêu bền của Honor, tập trung nâng cấp hai điểm mạnh chính là độ bền và dung lượng pin. Máy có ba phiên bản cấu hình với giá từ 10 triệu đồng thay vì một phiên bản như trên thế hệ X9c trước đó. Sản phẩm nằm chung phân khúc với Oppo A6 Pro, Vivo V60 Lite, Realme 15 hay Samsung Galaxy A56...
X9d thay đổi thiết kế hoàn toàn so với thế hệ trước, Honor không sử dụng khung viền mỏng, lưng và màn hình bo cong mà làm phẳng theo xu hướng hiện nay.
Thiết kế mới giúp đạt độ bền cao hơn, đặc biệt là khả năng chống rơi vỡ. So với thế hệ trước, máy tăng khả năng chịu va đập, gần như không bị hư hại sau khi rơi ở độ cao 2.5 m. Khả năng kháng nước tăng với chuẩn IP69K, trong đó K biểu thị mức chống tia nước áp lực cao và nước nóng. Máy có thể sống sót khi vô tình rơi vào nồi lẩu hay bị xịt nước. Tuy nhiên, người dùng không nên thử nghiệm điều này.
Máy trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,79 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 6.000 nit và khả năng hiển thị một tỷ màu. Honor cũng chuyển sang sử dụng màn hình dạng đục lỗ thay vì viên thuốc như thế hệ trước, giúp tăng trải nghiệm sử dụng, nhưng không có tính năng Magic Capsule với hiệu ứng hiển thị như Dynamic Island của Apple. Sản phẩm hiện có thông số màn hình tốt nhất phân khúc 10 triệu đồng.
Máy có hai camera sau với ống kính chính 108 megapixel, hỗ trợ chống rung quang học OIS và góc siêu rộng 5 megapixel. Camera chính có khả năng zoom 3x nhờ độ phân giải cao. Camera selfie là 16 megapixel.
Ảnh chụp cho độ chi tiết cao và sắc nét, màu sắc cân chỉnh nịnh mắt hơn thực tế, khả năng chụp thiếu sáng tốt. Các tính năng AI hỗ trợ tốt cho quay video, xóa phông hình ảnh. So với các đối thủ, Honor không chạy đua về camera khi không có ống tele, còn góc siêu rộng chỉ cho chất lượng ảnh ở mức trung bình.
Để cạnh tranh với Xiaomi, Oppo hay Samsung, Honor trang bị thêm bộ công cụ AI cho X9d với nhiều tính năng hữu dụng như phiên dịch, viết hay sửa văn bản, tạo phụ đề cho video. So với model cao cấp của hãng như Magic V5, máy chưa có tính năng phát hiện giả mạo bằng AI.
Cấu hình được nâng cấp nhẹ với chip Snapdragon 6 Gen 4. Phiên bản rẻ nhất có RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Hai bản còn lại sử dụng RAM 12 GB và bộ nhớ trong lần lượt 256 và 512 GB. Máy có giá lần lượt 10 triệu, 11 triệu và 12 triệu đồng, người dùng đặt mua trong giai đoạn đầu có thể chọn giảm thêm một triệu đồng.
Pin vẫn là một trong hai điểm mạnh nhất của sản phẩm với dung lượng 8.300 mAh cao nhất hiện nay trên thị trường, bỏ xa mức 6.600 mAh của X9c, nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ nhờ sử dụng công nghệ silicon-carbon. Tốc độ sạc giữ nguyên mức 66 W.
Video thử nghiệm Honor X9d bị xả nước, cho vào máy giặt, xe máy cán qua.