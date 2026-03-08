Honor X8d - smartphone mỏng nhẹ pin 7.000 mAh

Model tầm trung mới nhất thuộc dòng smartphone pin lớn độ bền cao của Honor bắt đầu được bán ra tại Việt Nam với giá từ 8,09 triệu đồng. Sản phẩm cùng tầm giá với Oppo A6, Vivo V50 Lite, Xiaomi Redmi Note 15 Pro, Realme 15T và Motorola Edge 60 Fusion.
X8d được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,77 inch, độ phân giải Full HD+ tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 3.000 nit. Màn hình hiển thị rõ nét dưới trời nắng, không bị bóng phản chiếu. Tính năng hữu ích là hỗ trợ cảm ứng khi tay ướt hay dính dầu mỡ cho phép sử dụng dưới trời mưa, phù hợp với thời tiết tại Việt Nam. Camera trước dạng đục lỗ nhưng vẫn hỗ trợ tính năng Magic Capsule cho phép hiển thị thông báo tương tự Dynamic Island của Apple
X8d có thiết kế gợi nhớ đến iPhone 16 Pro Max với hai mặt kính phẳng, khung sườn vuông vắn, cụm camera vuông bo góc. Tuy nhiên, máy mỏng nhẹ hơn với số đo 7,5 mm và 188 g, so với mức 8,25 mm và 227 gram của iPhone.
Do giá rẻ, thiết bị sử dụng vật liệu nhựa cho phẩn vỏ ngoài. Bù lại, máy đạt chứng nhận 5 sao từ SGS Thụy Sĩ cho khả năng bảo vệ khi rơi vỡ từ độ cao hai mét. Máy cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP65.
Thiết bị chạy MagicOS 10 phát triển dựa trên Android 16, hỗ trợ đầy đủ bộ công cụ AI của Honor, từ chỉnh sửa hình ảnh đến giải trí. và công việc. Honor trang bị nút truy cập nhanh các tính năng AI ở bên cạnh trái máy.
Về phần cứng, máy trang bị chip xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2, RAM 8 GB cùng hai phiên bản bộ nhớ trong 128 GB và 256 GB. Máy có hiệu năng tốt trong tầm giá, đủ đáp ứng nhu cầu giải trí và chơi game phổ biến. Điểm trừ là không có kết nối 5G vốn đang dần phổ biến trong tầm giá 8-9 triệu đồng.
X8d có hai camera sau, với camera chính 108 megapixel và góc siêu rộng 5 megapixel. Nhiều smartphone tầm trung ra mắt gần đây đều giảm số lượng camera để tập trung cải thiện chất lượng cảm biến chính. Ảnh chụp từ máy cho độ chi tiết cao và sắc nét, màu sắc cân chỉnh tương đối nịnh mắt. Khả năng chụp thiếu sáng tốt với ống kính chính, trong khi góc siêu rộng ở mức trung bình. Các tính năng AI hỗ trợ tốt cho quay video, xóa phông hình ảnh.
Nhờ công nghệ pin silicon carbon thế hệ mới, X8d mỏng nhẹ hơn các đối thủ cùng được trang bị pin 7.000 mAh, ví dụ Xiaomi 15 Pro dày 8 mm nặng 211 g, hay Oppo A6 Pro 8 mm và 191 gram. Bên cạnh sạc nhanh 45 W, Honor cam kết viên pin của máy đạt độ bền 6 năm nhờ công nghệ quản lý pin thông minh.