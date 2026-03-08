Honor X8d - smartphone mỏng nhẹ pin 7.000 mAh

X8d có thiết kế gợi nhớ đến iPhone 16 Pro Max với hai mặt kính phẳng, khung sườn vuông vắn, cụm camera vuông bo góc. Tuy nhiên, máy mỏng nhẹ hơn với số đo 7,5 mm và 188 g, so với mức 8,25 mm và 227 gram của iPhone.

Do giá rẻ, thiết bị sử dụng vật liệu nhựa cho phẩn vỏ ngoài. Bù lại, máy đạt chứng nhận 5 sao từ SGS Thụy Sĩ cho khả năng bảo vệ khi rơi vỡ từ độ cao hai mét. Máy cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP65.