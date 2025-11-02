Honor X7d - smartphone siêu bền giá 5,7 triệu đồng

X7d là điện thoại tầm trung mới nhất thừa hưởng độ bền giống "đàn anh" như X9b. Honor bán ra hai phiên bản 4G và 5G tại Việt Nam với giá lần lượt 5,7 và 7,1 triệu đồng. Trên thị trường hiện có một số model cùng tầm giá, như Oppo A5 series, Realme C75, Galaxy A17, nhưng không thể cạnh tranh với X7d về độ bền.
X7d là điện thoại tầm trung mới nhất thừa hưởng độ bền giống "đàn anh" như X9b. Honor bán ra hai phiên bản 4G và 5G tại Việt Nam với giá lần lượt 5,7 và 7,1 triệu đồng. Trên thị trường hiện có một số model cùng tầm giá, như Oppo A5 series, Realme C75, Galaxy A17, nhưng không thể cạnh tranh với X7d về độ bền.
X7d có thiết kế gợi nhớ đến iPhone với hai mặt kính phẳng, khung sườn vuông vắn, cụm camera hình vuông bo góc. Tuy nhiên, hãng bố trí camera, đẻn flash và cảm biến đối xứng nhìn khác lạ hơn. Do giá rẻ, máy vẫn sử dụng vật liệu nhựa cho phẩn vỏ ngoài.
X7d có thiết kế gợi nhớ đến iPhone với hai mặt kính phẳng, khung sườn vuông vắn, cụm camera hình vuông bo góc. Tuy nhiên, hãng bố trí camera, đẻn flash và cảm biến đối xứng nhìn khác lạ hơn. Do giá rẻ, máy vẫn sử dụng vật liệu nhựa cho phẩn vỏ ngoài.
Sản phẩm đạt chứng nhận độ bền 5 sao SGS, cùng khả năng kháng nước IP65. Trải nghiệm thực tế, máy vẫn hoạt động tốt khi thả rơi xuống nền gạch từ độ cao 2 m, ngâm nước xà phòng, chà xát trên mặt sàn hay thậm chí vật cứng đập mạnh vào. Tuy nhiên, ở các thử nghiệm va đập, máy vẫn bị trầy hay cấn móp nhẹ, người dùng nên sử dụng ốp silicon để tăng khả năng bảo vệ cao nhất.
X7d sử dụng màn hình TFT LCD 6,77 inch độ phân giải HD+ cùng tần số quét 120 Hz. Độ phân giải là điểm trừ của màn hình khi các model tầm giá 5-7 triệu đều đã là Full HD+. Bù lại, tần số quét 120 Hz cho trải nghiệm sử dụng mượt mà. Sản phẩm cũng hỗ trợ cảm ứng kháng nước, cho phép sử dụng khi trời mưa hay có nước dính trên màn hình.
X7d sử dụng màn hình TFT LCD 6,77 inch độ phân giải HD+ cùng tần số quét 120 Hz. Độ phân giải là điểm trừ của màn hình khi các model tầm giá 5-7 triệu đều đã là Full HD+. Bù lại, tần số quét 120 Hz cho trải nghiệm sử dụng mượt mà. Sản phẩm cũng hỗ trợ cảm ứng kháng nước, cho phép sử dụng khi trời mưa hay có nước dính trên màn hình.
Camera là một trong những điểm khác biệt giữa X7d 4G và 5G. Trong đó, bản 4G trang bị camera chính 108 megapixel còn bản 5G là 50 megapixel. Ống kính phụ của hai máy đều có độ phân giải 2 megapixel dùng để đo độ sâu trường ảnh. Ảnh chụp cho độ chi tiết tốt trong điều kiện đủ sáng, màu sắc gần với thực tế. Khả năng chụp thiếu sáng ở mức trung bình.
Camera là một trong những điểm khác biệt giữa X7d 4G và 5G. Trong đó, bản 4G trang bị camera chính 108 megapixel còn bản 5G là 50 megapixel. Ống kính phụ của hai máy đều có độ phân giải 2 megapixel dùng để đo độ sâu trường ảnh. Ảnh chụp cho độ chi tiết tốt trong điều kiện đủ sáng, màu sắc gần với thực tế. Khả năng chụp thiếu sáng ở mức trung bình.
Sản phẩm hỗ trợ đầy đủ bộ công cụ AI của Honor từ chỉnh sửa hình ảnh đến công việc. Cùng với Oppo, Honor là hãng điện thoại trang bị đầy đủ bộ công cụ AI cho các model giá rẻ, thay vì hỗ trợ một số tính năng cơ bản. Trên X7d, người dùng còn có thêm một nút bấm truy cập nhanh các tính năng AI ở bên cạnh trái máy, trở thành smartphone đầu tiên tầm giá 5-7 triệu đồng có phím vật lý chuyên dụng này.
Về phần cứng, Honor trang bị chip xử lý Snapdragon 685 cho phiên bản 4G, còn bản 5G là Snapdragon 6s Gen 3. Cả hai đều có RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Cấu hình máy ở mức trung bình trong tầm giá, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và chơi game của người dùng.
Pin cũng là điểm mạnh của sản phẩm. Dù không sử dụng công nghệ silicon carbon mới, X7d vẫn có pin dung lượng 6.500 mAh, thuộc hàng cao nhất trên thị trường, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh 35 W. Honor cho biết hãng sử dụng hai cell pin riêng biệt nhằm tăng độ bền của pin trên X7d lên khoảng 5 năm.
Pin cũng là điểm mạnh của sản phẩm. Dù không sử dụng công nghệ silicon carbon mới, X7d vẫn có pin dung lượng 6.500 mAh, thuộc hàng cao nhất trên thị trường, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh 35 W. Honor cho biết hãng sử dụng hai cell pin riêng biệt nhằm tăng độ bền của pin trên X7d lên khoảng 5 năm.