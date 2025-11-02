Honor X7d - smartphone siêu bền giá 5,7 triệu đồng

Sản phẩm hỗ trợ đầy đủ bộ công cụ AI của Honor từ chỉnh sửa hình ảnh đến công việc. Cùng với Oppo, Honor là hãng điện thoại trang bị đầy đủ bộ công cụ AI cho các model giá rẻ, thay vì hỗ trợ một số tính năng cơ bản. Trên X7d, người dùng còn có thêm một nút bấm truy cập nhanh các tính năng AI ở bên cạnh trái máy, trở thành smartphone đầu tiên tầm giá 5-7 triệu đồng có phím vật lý chuyên dụng này.