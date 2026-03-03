Honor Magic V6 - smartphone gập siêu mỏng pin 6.660 mAh

Honor ra mắt Magic V6, smartphone gập đầu tiên đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68/IP69, pin silicon-carbon dung lượng 6.660 mAh.

Magic V6 trình làng tại triển lãm di động MWC 2026 đang diễn ra ở Barcelona, Tây Ban Nha. Sản phẩm không thay đổi thiết kế so với thế hệ V5, tập trung vào cải tiến vật liệu, độ bền và cấu hình.

Máy vẫn gồm bốn màu quen thuộc trắng, đen, vàng và nâu đỏ. Trong đó, bản màu trắng đạt 8,7 mm, mỏng hơn 0,1 mm so với trước, còn các màu sắc khác là 9 mm. Nâng cấp quan trọng là máy trở thành smartphone gập đầu tiên có khả năng kháng nước và bụi IP68/IP69 tương đương smartphone dạng thanh.

Một cải tiến đáng giá khác trên Magic V6 là pin. Honor ra mắt công nghệ pin silicon-carbon thế hệ thứ năm với tên gọi Silicon-Carbon Blade Battery, trong đó nâng tỷ lệ vật liệu silicon lên 25%, giúp cho viên pin siêu mỏng của Magic V6 đạt mức 6.660 mAh, hơn 840 mAh so với thế hệ trước và bỏ xa mức 4.400 mAh của Samsung Galaxy Z Fold7, nhưng không làm tăng độ dày máy. Sạc nhanh cũng nâng lên mức 80 W.

Honor Magic V6 =ra mắt tại MWC 2026. Ảnh: Honor

Sản phẩm sử dụng hai màn hình LTPO OLED tần số quét 120 Hz độ phân giải Full HD+. Màn hình ngoài tăng kích thước lên 6,52 inch tỷ lệ 20:9 gần giống điện thoại thường, hỗ trợ bút cảm ứng. Màn hình trong giữ nguyên 7,95 inch. Độ sáng của hai màn hình lần lượt 6000 và 5000 nit. Honor cho biết hãng sử dụng kính bảo vệ mới với vật liệu linh hoạt có cấu trúc siêu mỏng giúp giảm 44% biên độ nếp gấp so với thế hệ trước.

Tương tự các model cao cấp hiện nay, Magic V6 cũng trang bị chip Snapdragon 8 Elite. Hãng cho biết sản phẩm mới sẽ hỗ trợ tương tác và truyền tải dữ liệu chéo với hệ sinh thái thiết bị của Apple tốt hơn.

Bên cạnh Magic V6, Honor cũng hé lộ mẫu Robot Phone có camera hợp tác với công ty thiết bị điện ảnh ARRI. Robot Phone được định vị ở phân khúc mới, kết hợp AI, chuyển động cấp độ robot và khả năng ghi hình chuẩn điện ảnh.

Robot Phone với camera dạng gimbal. Ảnh: Honor

Robot Phone sử dụng camera chính 200 megapixel gắn trên một hệ thống gimbal 4DoF (bốn bậc tự do) giúp ổn định hình ảnh theo ba trục bằng phần cứng. Hệ thống kết hợp AI cho phép camera có khả năng tự thực hiện các cảnh quay dạng xoay (AI SpinShot 90°/180°) và bám nét chủ thể di chuyển theo thời gian thực (AI Object Tracking). Ngoài ra, hệ thống gimbal kết hợp cùng AI cho phép mô phỏng các chuyển động như gật, lắc đầu theo nhạc hoặc dịch chuyển theo nhịp điệu khi người dùng gọi video.

Để tối ưu hóa khả năng quay video của Robot Phone, Honor hợp tác cùng Arri, nhà sản xuất máy quay và thiết bị ánh sáng điện ảnh chuyên nghiệp của Đức để tinh chỉnh thiết bị theo chuẩn điện ảnh.

CEO James Li cho biết Robot Phone sẽ được bán ra vào cuối năm 2026.

Huy Đức