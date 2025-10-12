Honor Magic V5 - smartphone gập siêu mỏng giá 45 triệu đồng

Sản phẩm tại Việt Nam có 4 màu trắng, đen, vàng và nâu đỏ. Riêng bản màu trắng đạt độ mỏng 8,8 mm khi gập, 4,1 mm khi mở và nặng 217 gam, là smartphone gập mỏng nhất hiện nay vượt qua mức 8,9 mm của Oppo Find N5 và Galaxy Z Fold 7. Trong khi đó, các màu khác có số đo tương ứng 9 m, 4,2 mm và 222 gram. Trải nghiệm thực tế rất khó nhận biết được sự khác biệt về độ dày giữa các mẫu gập hiện nay khi mức chênh lệch chỉ 0,1 mm.