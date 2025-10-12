Honor Magic V5 - smartphone gập siêu mỏng giá 45 triệu đồng

Honor Magic V5 lên kệ tại Việt Nam từ ngày 11/10. Mức giá của model này cao hơn 5 triệu đồng so với Magic V3, cạnh tranh với hai điện thoại gập ra mắt trước đó của Oppo và Samsung là Find N5 và Galaxy Z Fold 7. Honor vẫn kèm các phụ kiện sạc, cáp kết nối và case bảo vệ theo máy, thay vì cắt giảm như Samsung.
Sản phẩm tại Việt Nam có 4 màu trắng, đen, vàng và nâu đỏ. Riêng bản màu trắng đạt độ mỏng 8,8 mm khi gập, 4,1 mm khi mở và nặng 217 gam, là smartphone gập mỏng nhất hiện nay vượt qua mức 8,9 mm của Oppo Find N5 và Galaxy Z Fold 7. Trong khi đó, các màu khác có số đo tương ứng 9 m, 4,2 mm và 222 gram. Trải nghiệm thực tế rất khó nhận biết được sự khác biệt về độ dày giữa các mẫu gập hiện nay khi mức chênh lệch chỉ 0,1 mm.
Trên Magic V5, phần khung sườn được làm vát phẳng thay vì bo tròn như trước, tuy nhiên phần màn hình và mặt lưng bo cong dạng 2.5D cho cảm giác cầm và trải nghiệm sử dụng màn hình ngoài tốt hơn thiết kế phẳng hoàn toàn. Cụm camera năm nay dày hơn trước, là điểm trừ trong thiết kế siêu mỏng của máy.
Hai màn hình được tăng kích thước thêm 0,2 inch lên mức lần lượt là 6,45 inch, độ phân giải Full HD+ và 7,95 inch, độ phân giải 2K. Honổn cũng mở rộng kích thước bề ngang giúp cho tỷ lệ màn hình ngoài đạt 19.3:9 gần bằng với smartphone thông thường, cho trải nghiệm sử dụng màn hình ngoài tốt nhất hiện nay. Cả hai màn hình đều là tấm nền LTPO OLED tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 5.000 nit giúp dễ xem nội dung hiển thị dưới trời nắng. Màn hình trong hỗ trợ bút cảm ứng, nhưng người dùng sẽ phài mua thêm phụ kiện này.
Nếp gấp giữa là nhược điểm của smartphone gập, nhưng trên Magic V5 khó thấy hơn, không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm. Năm nay, Honor tập trung mạnh vào AI khi trang bị bộ công cụ với các tính năng riêng như Phát hiện giả mạo AI (AI Deepfake Detection) giúp cảnh báo các cuộc gọi video có sử dụng AI giả gương mặt, tránh lừa đảo. Tính năng này hỗ trợ các ứng dụng OTT như Facebook Messenger, Zalo... với thời gian nhận diện 3 giây.
Hệ thống bản lề cũng được cải tiến với nhiều góc độ mở hơn. Bản lề được tổ chức Guinness công nhận kỷ lục về độ bền, với khả năng nâng vật nặng tới 104 kg. Honor cho biết hãng sử dụng cấu trúc bản lề dạng khớp mỏng và giảm chấn giúp chịu được 5.000 lần gập mở. Chuẩn IPX8 trên Magic V3 tăng lên IP59 trên V5, giúp sản phẩm là smartphone gập đầu tiên có kháng bụi.
Máy có ba camera sau, nâng cấp nhẹ về thông số. Trong đó, camera chính và góc siêu rộng 50 megapixel, còn ống tele dùng cảm biến mới 64 megapixel. Máy ảnh selfie dạng đục lỗ vẫn giữ độ phân giải 20 megapixel.
Honor trang bị nhiều tính năng chụp cho người dùng, nhưng phần lớn được đánh giá không cần thiết. Trải nghiệm thực tế, hình ảnh chụp có độ nét và chi tiết cao. Khả năng chụp thiếu sáng tốt hơn trước, tuy nhiên bắt nét chậm, khó chụp các chuyển động nhanh. Trong một số trường hợp, ánh sáng phức tạp vùng sáng bị đẩy cao lên khiến mất chi tiết và bị bệt màu.
Magic V5 bán tại Việt Nam tích hợp chip Snapdragon 8 Elite, RAM 16 và bộ nhớ trong 512 GB - cấu hình cao nhất trên smartphone Android ra mắt năm nay.
Với cấu hình này, máy chạy đa nhiệm, xử lý tác vụ AI, chơi game mượt. Honor trang bị riêng một nút chạy đa nhiệm trên thanh công cụ ở màn hình trong cho Magic V5, giúp người dùng tận dụng tối đa màn hình và sức mạnh xử lý của máy.
Dù siêu mỏng, Magic V5 trang bị viên pin dung lượng 5.820 mAh, lớn nhất hiện nay trên smartphone gập, vượt mức 5.600 mAh của Find N5 và bỏ xa Galaxy Z Fold 7 với 4.400 mAh. Model này cũng hỗ trợ sạc nhanh có dây 66 W và không dây 50 W.