Honor hé lộ về 'điện thoại robot'

Honor giới thiệu ý tưởng Robot Phone - điện thoại có cánh tay robot gắn camera, kết hợp trí tuệ đa phương thức, để chụp ảnh kiểu mới.

Trong video về Robot Phone chia sẻ ngày 15/10, Honor cho biết thông tin chi tiết sẽ được cung cấp tại triển lãm di động MWC ở Barcelona đầu năm sau.

Video giới thiệu Robot Phone với cánh tay robot gắn camera. Video: Honor

Hình ảnh trong video được dựng bằng kỹ xảo máy tính CGI thay vì phần cứng thực tế. Robot Phone trông giống smartphone thông thường nhưng khá dày. Thay vì logo Honor, thiết bị in ký hiệu alpha, tượng trưng cho Alpha Plan - kế hoạch chuyển đổi từ nhà sản xuất smartphone thành công ty có hệ sinh thái thiết bị AI hàng đầu.

Điểm thu hút sự chú ý là cụm camera lớn, chia thành hai phần. Từ cụm này, một cánh tay robot vươn ra, lật camera chính thành ống kính chụp selfie. Nó cũng có thể xoay để chụp từ nhiều vị trí và góc độ. Ý tưởng này linh hoạt hơn so với mẫu Asus Zenfone 6 ra mắt năm 2019 với có khả năng lật camera sau để chụp selfie.

"Với Robot Phone, Honor hình dung điện thoại trong tương lai không chỉ là một công cụ. Nó sẽ trở thành bạn đồng hành giàu cảm xúc, có khả năng cảm nhận, thích ứng và phát triển tự động như robot, làm phong phú cuộc sống của người dùng với sự yêu thương, niềm vui và trí tuệ", hãng viết trong thông báo.

Honor cho biết sản phẩm mới sẽ tích hợp AI nhưng mô tả chi tiết. Công ty cũng đang triển khai công cụ AI giúp người dùng quét trang thương mại điện tử Trung Quốc để tìm kiếm khuyến mại cá nhân hóa, gọi taxi nhanh chóng hoặc biết cách chỉnh camera để chụp ảnh đẹp hơn.

Robot Phone không phải sản phẩm điện tử tiêu dùng duy nhất của Trung Quốc thay đổi thiết kế phần cứng đã tồn tại cả thập kỷ để phù hợp với kỷ nguyên AI. Đầu năm nay, Roborock, công ty có trụ sở tại Bắc Kinh, cũng bắt đầu bán robot hút bụi với cánh tay vươn ra từ phía trên, kết hợp AI với cảm biến để phát hiện vật cản và loại bỏ.

Thu Thảo (Theo The Verge, CNBC)