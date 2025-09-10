Hongqi sẽ ra mắt 15 xe mới tại châu Âu đến 2028

Hãng xe hạng sang Trung Quốc cho biết sẽ giới thiệu 15 mẫu xe điện và hybrid ở 25 thị trường tại châu Âu tính đến 2028.

Hongqi (Hồng Kỳ) đang bán xe tại một số thị trường châu Âu, bao gồm Na Uy, Hà Lan và Ba Lan. Thương hiệu thuộc tập đoàn FAW dự kiến có hơn 200 đại lý tại châu Âu đến 2028.

15 mẫu xe trong kế hoạch của Hongqi ở châu Âu trải dài từ phân khúc A đến E, bao gồm cả xe điện và xe hybrid, cũng như các phiên bản vô-lăng bên trái và phải, ra mắt thương hiệu dịch vụ "Care 365". EHS5 là mẫu xe đầu tiên trong chiến lược này.

Hongqi EHS5 tại triển lãm IAA Mobility. Ảnh: Electric Steak

Giám đốc thiết kế của FAW, Giles Taylor, phát biểu tại triển lãm ôtô IAA Mobility đang diễn ra tại Munich, Đức, rằng mẫu EHS5 có phạm vi hoạt động 550 km, có thể sạc 10%-80% trong 20 phút, có phong cách "năng động hơn và trẻ trung hơn một chút" so với EHS9, mẫu xe điện cỡ lớn mà Hongqi hiện bán tại châu Âu.

"Đây thực sự là một chiếc xe phù hợp cho cả nhu cầu sử dụng trong đô thị và ngoại ô, dành cho gia đình và cả những người lái xe đơn lẻ", Taylor nói. Hongqi không tiết lộ giá bán hoặc thời điểm bán EHS5.

EHS5 sở hữu cấu trúc thân xe làm từ 78% thép siêu bền. Hệ thống pin đạt tiêu chuẩn IPX8 về khả năng chống nước, chống cháy và chống đâm thủng, đồng thời trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động đa tình huống và hệ thống bảo vệ chủ động 360 độ.

Hongqi đã gia nhập nhóm các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang ngày càng mở rộng, bao gồm BYD, Chery và Changan, những thương hiệu đang phải đối mặt với cuộc chiến giá xe điện khốc liệt tại thị trường nội địa và đang tìm kiếm doanh số mang lại lợi nhuận ở châu Âu.

Đầu năm nay, Leapmotor của Trung Quốc cho biết sẽ cung cấp nền tảng xe điện cho Hongqi để thúc đẩy doanh số ở nước ngoài.

CEO Zhu Jiangming phát biểu với Reuters tại triển lãm ôtô Munich rằng nền tảng này sẽ được sử dụng cho xe điện Hongqi, dự kiến đi vào sản xuất vào quý IV/2026.

Mỹ Anh