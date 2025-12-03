Hongqi gặp khó với tham vọng mở rộng ở châu Âu

Châu Âu là một trong những hướng đi ưu tiên của thương hiệu hạng sang Trung Quốc, nhưng mức thuế cao với xe điện đang trở thành rào cản.

Xe Hongqi (Hồng Kỳ) là hình ảnh quen thuộc ở Trung Quốc, tuy nhiên, bên ngoài thị trường nội địa, thương hiệu này vẫn còn là một ẩn số đối với hầu hết người mua. Nhà sản xuất ôtô lâu đời và cao cấp nhất Trung Quốc đang đặt mục tiêu mở rộng quy mô lớn tại châu Âu, dự kiến giới thiệu 15 mẫu xe điện và hybrid ở 25 thị trường vào năm 2028.

Giống như nhiều đối thủ cạnh tranh tại Trung Quốc, Hongqi coi tăng trưởng toàn cầu là yếu tố quan trọng, và châu Âu là một trong những hướng đi ưu tiên. Tuy nhiên, kế hoạch của thương hiệu này đang đối mặt với một bối cảnh phức tạp. Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt mức thuế quan cao đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc, làm tăng cả chi phí lẫn rủi ro.

Guoya - một trong số những sản phẩm của Hongqi bán trên toàn cầu. Ảnh: Hongqi

Để ứng phó, Hongqi đang tìm kiếm cơ hội sản xuất tại địa phương. Các địa điểm tiềm năng đang được xem xét ở Nam Âu, Đông Âu và khu vực Bắc Âu. Việc sản xuất ôtô trong EU có thể giảm thiểu tác động của thuế quan và đơn giản hóa khâu hậu cần, đặc biệt là khi hãng đang tìm cách khẳng định vị thế tại một thị trường mới.

Hongqi, đơn vị con của tập đoàn FAW, chỉ bán được 771 xe tại châu Âu tính đến tháng 10, một con số khiêm tốn so với thị trường nội địa. Tuy nhiên, con số này có thể chỉ là điểm khởi đầu.

Sản phẩm mới đáng chú ý nhất là EHS5, một chiếc SUV điện cỡ trung, lần đầu tiên được trưng bày tại Triển lãm Ôtô Munich, Đức. Mẫu xe này trang bị pin lithium-ion 85 kWh và có phạm vi hoạt động 550 km.

Thông số kỹ thuật tại châu Âu vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng tại Trung Quốc, EHS5 có hai phiên bản: bản dẫn động cầu sau công suất 339 mã lực và bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian công suất 610 mã lực. Đến nay, EHS7 là mẫu xe phổ biến nhất của Hongqi tại châu Âu, nhưng mẫu SUV mới EHS5 có thể mang đến sự thay đổi.

EHS5 - xe điện mới của Hongqi vừa ra mắt trong 2025. Ảnh: Hongqi

Giá cả sẽ là chìa khóa thành công của Hongqi tại châu Âu. Các thương hiệu Trung Quốc khác, như MG, Chery và BYD, đã liên tục tăng trưởng doanh số tại khu vực này nhờ các mẫu xe có giá cả phải chăng.

Giám đốc thiết kế của FAW, Giles Taylor, trong một bình luận trên Auto News, lưu ý rằng mối quan hệ với chính phủ giúp Hongqi tiếp cận các công nghệ "với mức giá không thể tin được". Cơ cấu chi phí như vậy có thể trở thành một lợi thế mạnh mẽ.

Những kế hoạch đầy tham vọng của thương hiệu này đi kèm với các bước đi cụ thể: phát triển 15 mẫu xe hybrid và thuần điện, tìm kiếm địa điểm đặt nhà máy tại một số khu vực châu Âu.

Thành công của chiến lược này phần lớn phụ thuộc vào khả năng của Hongqi trong việc kết hợp bản sắc với mức giá cạnh tranh, cũng như khả năng vượt qua các rào cản chính trị-kinh tế, như thuế quan của EU, thông qua việc nội địa hóa sản xuất.

Mỹ Anh