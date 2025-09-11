Hồng sâm Dongwha Red Ginseng Gold tiếp sức 9.000 runner VM Cần Thơ

Thương hiệu nước hồng sâm Dongwha Red Ginseng Gold xuất hiện trong túi race-kit, tổ chức nhiều hoạt động tiếp sức 9.000 runner VM Cần Thơ, ngày 12-14/9.

Giải marathon quy mô lớn nhất TP Cần Thơ khởi tranh sáng 14/9, dự kiến thu hút 9.000 runner từ khắp cả nước. Một trong những điểm đặc biệt của giải là sản phẩm nước hồng sâm Dongwha Red Ginseng Gold trong mỗi túi race-kit dành cho VĐV. Đây là vật phẩm hỗ trợ runner tiếp thêm năng lượng trong quá trình thi đấu.

Runner sử dụng sản phẩm trong tập luyện, thi đấu. Ảnh: TSP

Theo công bố, điểm đặc biệt của nước uống hồng sâm Dongwha Red Ginseng Gold nằm ở thành phần chiết xuất từ hồng sâm cô đặc 6 năm tuổi. Đây là độ tuổi củ sâm đạt hàm lượng ginsenosides (một loại saponin quý) ở mức tối ưu. Hoạt chất này được chứng minh có tác dụng giúp cải thiện lưu thông máu, giảm mệt mỏi, tăng cường sức bền và thúc đẩy phục hồi thể lực, phù hợp VĐV marathon.

Ngoài tinh chất hồng sâm, sản phẩm còn là sự kết hợp của các thảo mộc thiên nhiên như quế cô đặc, táo đỏ, quả Goji, địa hoàng.

Đại diện thương hiệu cho biết việc đồng hành cùng giải chạy không chỉ nhằm tiếp sức cho runner, mà còn mong muốn khuyến khích cộng đồng duy trì lối sống năng động và bền bỉ. Với lịch sử 128 năm của Tập đoàn Dược phẩm Dongwha Pharm - Hàn Quốc (từ 1897), việc đi cùng giải còn chạy thể hiện cam kết của thương hiệu trong việc trở thành bạn đồng hành chăm sóc sức khỏe của người dân miền Tây và cả nước.

Runner tập luyện, thi đấu với hỗ trợ từ nước hồng sâm. Ảnh: TSP

Đồng thời, theo đơn vị, marathon là bài kiểm tra khắc nghiệt về giới hạn thể chất và ý chí, nơi sự dẻo dai và kiên trì quan trọng hơn tốc độ nhất thời. Tinh thần này tương đồng với hiệu quả mà nước uống hồng sâm mang lại. "Đây không phải sự tỉnh táo chớp nhoáng, mà là nền tảng thể lực được bồi đắp từ bên trong để duy trì năng lượng ổn định và phục hồi hiệu quả", vị đại diện nói.

Ngoài ra, trong hai ngày phát vật phẩm tại Expo, nhãn hàng còn có gian hàng tại công viên sông Hậu. Runner được dùng thử sản phẩm miễn phí, nhận phiếu mua hàng ưu đãi.

Sản phẩm nước hồng sâm tại gian hàng Expo. Ảnh: TSP

VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 là lần đầu tiên chuỗi giải VnExpress Marathon đặt chân đến miền Tây. Giải chiêu đãi 9.000 runner bằng đường đua đẹp, băng qua hàng loạt cây cầu mang đặc trưng sông nước Tây Nam bộ.

Hoài Phương