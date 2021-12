Hồng Nhung, Lê Hiếu tạo sức hút ở lễ hội VIFF

Người đẹp hát Em ơi Hà Nội phố để tri ân cố nhạc sĩ Phú Quang. Ca từ gợi hoài niệm về một Hà Nội đặc trưng mùi hoa sữa và những con đường vắng. Tiếp đó là một ca khúc khác về thủ đô của Trịnh Công Sơn - Nhớ mùa thu Hà Nội. Mạch cảm xúc được Hồng Nhung đẩy lên qua loạt ca khúc nổi tiếng thập niên 1990 như Vườn yêu (nhạc sĩ Lã Văn Cường), The Shadow of your smile... Ảnh: Novaland