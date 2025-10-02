Hồng Nhung kể quá trình chống chọi ung thư vú

Ca sĩ Hồng Nhung cùng những phụ nữ mắc ung thư vú kể quá trình chiến đấu với bệnh tật, trong sách ảnh ''Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường''.

Ấn phẩm song ngữ gồm câu chuyện của 58 phụ nữ, tái hiện những ngày tháng họ vượt qua nghịch cảnh. Trong số đó có 56 thành viên thuộc Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường. Hai người còn lại là ca sĩ Hồng Nhung và bà Phan Vũ Diễm Hằng - trưởng nhóm thiện nguyện Ong chăm.

Hồng Nhung giới thiệu cuốn 'Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường' Hồng Nhung giới thiệu cuốn ''Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường'' khi tác phẩm ra mắt lần đầu hồi tháng 3. Bản song ngữ được ra mắt hôm 1/10 tại Hà Nội. Video: Ban tổ chức cung cấp

Ca sĩ dành sự đồng cảm tới những phụ nữ cùng hoàn cảnh. Dù mỗi người có câu chuyện riêng, điểm chung của họ là trách nhiệm với bản thân, tin tưởng vào những điều tốt. Hồng Nhung tự tặng mình và những bệnh nhân khác câu: ''Dịu dàng mà vững chãi, nhẹ nhàng mà dẻo dai''. Đây cũng là thông điệp chị viết trong ca khúc Chiếc nơ hồng.

Ở bài viết của mình, chị gửi lời cảm ơn ''những điều không tốt đã đến đẩy mình đến ranh giới của sự sống và cái chết, đẩy mình đến những cảm xúc mà trước đây mình chưa chạm tới đó là sự hoang mang, sự rơi xuống đáy vực''.

Hồng Nhung phát hiện mắc bệnh vài ngày trước khi thực hiện concert Hát về Hà Nội cuối năm ngoái. Một nguồn tin thân cận ca sĩ cho hay: "Lúc đó chị ấy rất sốc. Sau khi đi khám và tìm hiểu về căn bệnh, chị quyết định phẫu thuật". Cuối tháng 1, Hồng Nhung đăng tải đoạn video thông báo tình trạng sức khỏe, nói đã hoàn thành xong một đợt điều trị. Chị cho biết sẵn sàng đối mặt và cố gắng vượt qua bệnh tật, ''vẫn có thể hát và cống hiến hết sức mình''.

Ảnh trong tác phẩm do Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Ánh sáng số chụp miễn phí, khắc họa vẻ đẹp, sự lạc quan và nghị lực sống của từng nhân vật. Theo ban tổ chức, sách sẽ được gửi tặng tới các bệnh viện ung bướu trên cả nước, mong muốn lan tỏa rộng niềm tin, truyền cảm hứng sống.

Ấn phẩm do Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường phối hợp Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Ánh sáng số (DLA) thực hiện. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Bà Hoàng Thu Hà - Chủ nhiệm Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường - cho biết điều làm nên giá trị của ấn phẩm không chỉ nằm ở nghệ thuật nhiếp ảnh mà là sức mạnh tinh thần. ''Qua từng trang sách, ta bắt gặp 58 gương mặt rạng ngời với 58 nụ cười tràn đầy niềm tin. Mỗi câu chuyện là một lát cắt chân thực của cuộc đời họ, nơi thử thách, nước mắt và khát khao sống cùng hội tụ", bà nói.

Phương Linh