Hồng Nhung hát tặng khán giả sau thời gian trị ung thư

Ca sĩ Hồng Nhung hát hit "Never Enough" - nói về khát khao tình yêu, gửi tặng khán giả trong đêm Valentine, sau thời gian điều trị ung thư vú.

Hồng Nhung khoe giọng hát sau thời gian trị ung thư Hồng Nhung hát "Never Enough". Video: Fanpage Bống Hồng Nhung

Tối 14/2, chị cho biết tiết mục dành cho "những trái tim đang yêu, đã yêu hoặc sắp yêu", mong người nghe luôn tràn đầy hạnh phúc. Hồng Nhung cũng gửi tặng Vũ Cát Tường và bạn đời như món quà chúc phúc cho học trò The Voice 2012 sau đám cưới.

Chọn ca khúc nổi tiếng của phim The Greatest Showman (2017), ca sĩ thu âm tại nhà với bản phối da diết, giàu chất tự sự. Ở đoạn điệp khúc, hát về khát khao được yêu, Hồng Nhung khoe chất giọng ngân vang bằng kỹ thuật giả thanh.

"All the shine of a thousand spotlights

All the stars we steal from the night sky

Will never be enough

Never be enough..."

(Muôn ánh sáng từ hàng ngàn ngọn đèn trên sân khấu

Muôn vì sao chúng ta đánh cắp từ bầu trời đêm

Sẽ không bao giờ là đủ

Không bao giờ đủ...)

Đông đảo đồng nghiệp, người hâm mộ tán thưởng bản cover, cho rằng ca sĩ vẫn giữ phong độ giữa bệnh tật. Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn - cộng sự lâu năm của chị - gửi gắm: "Yêu bạn lắm, bạn tôi". Khán giả Vũ Thoi nhắn nhủ: "Chúc tiếng hát Hồng Nhung luôn trong trái tim mọi người".

Ca sĩ nói hạnh phúc bởi nhận được lời động viên của mọi người suốt thời gian qua. Sáng 14/2, Hồng Nhung xúc động khi xem video ghi lại lời chúc của nhóm học sinh mồ côi trường Hy Vọng (Đà Nẵng), mong chị sớm vượt qua căn bệnh. Chị từng đến trường để trò chuyện, tâm sự và hát cùng các em khi quay series Thong dong với Bống cuối năm ngoái.

Hôm 22/1, Hồng Nhung lần đầu tiết lộ mắc ung thư vú, đã trải ca phẫu thuật đầu tiên tại Singapore. Theo người thân của ca sĩ, chị phát hiện bị bệnh ung thư vài ngày trước khi thực hiện concert Hát về Hà Nội cuối năm ngoái. Ban đầu, ca sĩ sốc nhưng quyết định mổ sau khi đi khám và tìm hiểu về căn bệnh. Hồng Nhung nói muốn công khai tình trạng sức khỏe để động viên bản thân, đồng thời chia sẻ với những phụ nữ cùng hoàn cảnh. "Hy vọng rằng mọi thử thách qua đi, những điều tích cực nhất sẽ đến nếu chúng ta tin vào bản thân", chị nói khi ấy.

Hồng Nhung mắc ung thư vú Ca sĩ Hồng Nhung đăng video cho biết ở phòng hồi sức của một bệnh viện sau ca mổ điều trị ung thư vú, hồi tháng 1. Video: Facebook Le Hong Nhung

Hồng Nhung, 55 tuổi, tên đầy đủ là Lê Hồng Nhung, đi hát từ thập niên 1980. Chị thành công với các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Quốc Trung, Thanh Tùng. Các album tiêu biểu của Hồng Nhung là Đoản khúc thu Hà Nội (1997), Bài hát ru cho anh (1998), Ngày không mưa (2002), Thuở Bống là người (2003), Khu vườn yên tĩnh (2004).

Cuối năm 2017, chị tái ngộ khán giả với album về Hà Nội Phố à phố ơi. Năm 2020, ca sĩ ra mắt CD Tuổi thơ tôi - album gồm các bài thiếu nhi phổ biến như Ngày đầu tiên đi học, Chú ếch con, Đếm sao. Năm ngoái, ca sĩ làm concert, ra mắt đĩa thanBống là ai,hát nhạc Trịnh theo phong cách jazz.

Mai Nhật