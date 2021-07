Hồng Nhung hát gây quỹ chống dịch

Diva Hồng Nhung hát nhạc phẩm của Thanh Tùng và ca khúc tự sáng tác trong show livestream "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch".

Ca sĩ Việt livestream hát gây quỹ chống dịch Hồng Nhung hát "Giọt sương trên mí mắt" (Thanh Tùng). Video: Facebook Sing for life - Sing for love.

Ca sĩ cho biết để có thể livestream vào tối 18/7, chị cùng hai con Tôm, Tép mất nhiều ngày thử âm thanh, ánh sáng. Hồng Nhung thể hiện hai ca khúc Giọt sương trên mí mắt (Thanh Tùng) và Quê hương cần nắng do chị sáng tác. Ngồi tại nhà, chị vẫn giữ phong độ với chất giọng cao, trong và giàu cảm xúc ở những đoạn luyến láy, "phiêu" ăn ý với dàn nhạc chơi trực tiếp ở studio ghi hình.

Theo ca sĩ, chị không khỏi có lúc xuống tinh thần khi ở nhà tránh dịch thời gian dài. Tuy nhiên, khi đọc những cuốn sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh, chị nghĩ cần phải biết cách chấp nhận thực tế và thích nghi. Ngoài ra, hai con cho chị năng lượng sống hồn nhiên, trong sáng, từ đó, chị có thể truyền sự tích cực đến mọi người. Hồng Nhung nói: "Những lúc khó khăn, nghệ thuật góp phần giúp mọi người có niềm hy vọng, vẫn tin mình đáng sống, hướng về điều tốt đẹp".

Không gian ca hát của Hồng Nhung tại nhà ở TP HCM. Ảnh: Facebook Le Hong Nhung.

Trong gần hai giờ đồng hồ, ngoài Hồng Nhung, ca sĩ Bảo Trâm thể hiện nhạc phẩm Chỉ còn những mùa nhớ (Minh Min), Hoàng Dũng solo ca khúc anh tự sáng tác như Nàng thơ, Đôi lời tình ca. Cả hai còn song ca nhạc phẩm Tình yêu tôi hát (Việt Anh). Hoàng Dũng cho biết: "Mọi chuyện rồi sẽ qua, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, suy nghĩ thật tích cực, tuân thủ các biện pháp phòng chống Covid-19 thật nghiêm túc".

Sing for life, Sing for love - Hát để sẻ chia, diễn ra vào các ngày thứ năm của tuần thứ hai và tuần thứ tư mỗi tháng, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị thực hiện. Show nhằm gây quỹ hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn thời dịch. Toàn bộ tiền quyên góp dùng để mua nhu yếu phẩm tặng người lao động nghèo tại TP HCM và các tỉnh phía nam.

Bộ Y tế sáng 19/7 ghi nhận 2.015 ca dương tính nCoV, gồm 2.014 ca trong nước, trong đó 326 ca đang điều tra dịch tễ. TP HCM hiện là tâm dịch cả nước, sáng nay ghi nhận 1.535 ca (giảm 847 so với sáng qua). Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 52.164, ở 58 tỉnh thành.

Tâm Giao