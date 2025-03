Hồng Nhung: 'Hai con tiếp sức giúp tôi chiến đấu với ung thư'

Ca sĩ Hồng Nhung nói hai con ngoan ngoãn cùng lời động viên của khán giả, bạn bè, người thân giúp chị thêm sức mạnh khi đối diện ung thư.

Hôm 8/3, ca sĩ bước vào đợt xạ trị thứ ba sau ca phẫu thuật đầu tiên tại Singapore hồi đầu năm. Hồng Nhung nói được bác sĩ cho phép chuyển liệu trình điều trị về nước để tiện trông hai con Tôm và Tép, 13 tuổi. Ca sĩ không giấu con chuyện bị ung thư vú để ba mẹ con chia sẻ mọi điều cùng nhau.

"Tôm, Tép ôm tôi nói mẹ cố lên. Các con ngoan ngoãn, học giỏi là động lực rất lớn cho tôi lúc này", ca sĩ nói. Ngoài đến trường, hai con Hồng Nhung đi học vẽ, tập thể thao. Bé Tép (tên thật là Lea) có năng khiếu về hội họa còn Tôm (Aiden) giỏi chơi đàn.

Bác sĩ Rafi Kot (phải) cùng tập thể bác sĩ đưa ra liệu trình điều trị ung thư cho Hồng Nhung. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diva cho biết không một mình chiến đấu với bệnh tật. Ca sĩ được cô trông trẻ coi như người nhà hỗ trợ chăm sóc hai con. Ngoài ra, người thân, bạn bè sẵn sàng giúp đỡ chị lúc cần thiết. Sau khi công khai tình trạng sức khỏe, khán giả nhắn tin động viên ca sĩ mỗi ngày.

Theo Hồng Nhung, trong thời gian xạ trị, dù ý chí mạnh mẽ, chị cũng không thể tránh được sự mệt mỏi. Ca sĩ cân bằng tập thể dục, nghỉ ngơi giúp giảm bớt căng thẳng. Mỗi ngày, ca sĩ đều dành thời gian ngồi thiền, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh. Lúc đầu óc thoải mái, chị sáng tác nhạc và ca hát. Dịp 14/2, Hồng Nhung đăng video hát Never Enough - ca khúc nổi tiếng của phim The Greatest Showman (2017) gửi tặng Vũ Cát Tường như món quà chúc phúc cho học trò The Voice 2012 sau đám cưới. Chị còn viết bài Chiếc nơ hồng, dự kiến phát hành vào tháng 10 năm nay.

Hồng Nhung làm thủ tục kiểm tra sức khỏe để tiến hành xạ trị. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hôm 22/1, Hồng Nhung lần đầu tiết lộ mắc ung thư vú. Ca sĩ phát hiện bị bệnh vài ngày trước khi thực hiện concert Hát về Hà Nội cuối năm ngoái. Ban đầu, chị sốc nhưng quyết định mổ sau khi đi khám và tìm hiểu về căn bệnh. Hồng Nhung nói muốn công khai tình trạng sức khỏe để động viên bản thân, đồng thời chia sẻ với những phụ nữ cùng hoàn cảnh.

Hồng Nhung, 55 tuổi, tên đầy đủ là Lê Hồng Nhung, đi hát từ thập niên 1980. Chị thành công với các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Quốc Trung, Thanh Tùng. Các album tiêu biểu của Hồng Nhung là Đoản khúc thu Hà Nội (1997), Bài hát ru cho anh (1998), Ngày không mưa (2002), Thuở Bống là người (2003), Khu vườn yên tĩnh (2004).

Cuối năm 2017, chị tái ngộ khán giả với album về Hà Nội Phố à phố ơi. Năm 2020, ca sĩ ra mắt CD Tuổi thơ tôi - album gồm các bài thiếu nhi phổ biến như Ngày đầu tiên đi học, Chú ếch con, Đếm sao. Năm ngoái, ca sĩ làm concert, ra mắt đĩa than Bống là ai, hát nhạc Trịnh theo phong cách jazz.

Hồng Nhung bị ung thư vú Ca sĩ Hồng Nhung đăng video cho biết ở phòng hồi sức của một bệnh viện sau ca mổ điều trị ung thư vú, hồi tháng 1. Video: Facebook Lê Hồng Nhung

Hoàng Dung