Hồng Nhung diện áo dài check in đường hoa xuân

Nữ TikToker ấn tượng với cách ban tổ chức kết hợp vật liệu tre, trúc truyền thống cùng lối bài trí mang hơi hướng hiện đại tại đường hoa. Theo cô, việc lựa chọn cổ phục để dạo xuân không chỉ giúp bức ảnh nổi bật hơn mà còn cho thấy xu hướng tìm lại những giá trị xưa trong dịp đầu năm. Tuyết Mai (2001) sở hữu kênh TikTok với hơn 766.000 lượt theo dõi cùng 26,8 triệu lượt yêu thích. Gen Z được biết đến qua những clip triệu views về chủ đề văn hóa lịch sử Việt Nam.