Hồng Nhung diện áo dài check in đường hoa xuân

Xuất hiện tại đêm khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan, diva Hồng Nhung khoe nét trẻ trung, rạng rỡ trong bộ áo dài gấm đỏ kết hợp trang sức.
Nữ ca sĩ cho biết, không gian đường hoa không chỉ tạo điểm hẹn văn hóa mà còn góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống giữa nhịp sống đô thị.
Hồng Nhung tạo dáng bên linh vật Phúc Mã tại đường hoa Home Hanoi Xuan 2026. Ban tổ chức bố trí hệ thống đèn tạo điểm nhấn cho các cụm hoa và linh vật.
Linh vật ngựa cao hơn 7 m - biểu tượng chủ đề "Phúc mã phi xuân" của đường hoa thu hút nhiều người tới check in. Tác phẩm nghệ thuật bằng sơn mài mang thông điệp về sức mạnh, sự bền bỉ và khát vọng vươn mình trong năm mới, được ban tổ chức lựa chọn để kể lại câu chuyện mùa xuân trong bối cảnh đô thị phía Tây Hà Nội.
Giữa những luống thược dược đỏ và cúc vàng rực rỡ, nữ du khách chọn áo dài tông vàng chanh làm điểm nhấn. Thiết kế trang phục cổ trụ truyền thống, chất liệu gấm in họa tiết chìm tạo cảm giác trang nhã.
Lấy bối cảnh vườn hoa đa sắc, nhiều chị em đầu tư trang phục thực hiện bộ ảnh lưu niệm đầu năm. Việc diện áo dài, cổ phục không chỉ tạo điểm nhấn thị giác, mà còn gợi không khí truyền thống giữa không gian hiện đại. Tuyết Mai, một nhà sáng tạo nội dung chuyên giới thiệu Việt phục trên TikTok cũng check in đường hoa từ sớm. Cô cho biết, năm nay Home Hanoi Xuan bố trí nhiều tiểu cảnh có chiều sâu, thuận lợi cho việc chụp ảnh.
Nữ TikToker ấn tượng với cách ban tổ chức kết hợp vật liệu tre, trúc truyền thống cùng lối bài trí mang hơi hướng hiện đại tại đường hoa. Theo cô, việc lựa chọn cổ phục để dạo xuân không chỉ giúp bức ảnh nổi bật hơn mà còn cho thấy xu hướng tìm lại những giá trị xưa trong dịp đầu năm. Tuyết Mai (2001) sở hữu kênh TikTok với hơn 766.000 lượt theo dõi cùng 26,8 triệu lượt yêu thích. Gen Z được biết đến qua những clip triệu views về chủ đề văn hóa lịch sử Việt Nam.
Không chỉ là điểm đến du xuân, đường hoa còn tái hiện không khí Tết Việt qua hệ thống tiểu cảnh, sắp đặt nghệ thuật và các hoạt động văn hóa tương tác. Nhiều gia đình lựa chọn nơi đây để khởi đầu năm mới, kết hợp tham quan và lưu giữ những khoảnh khắc bên nhau.
Chị Hồng Phúc (An Khánh, Hà Nội) cùng con gái Sora diện áo dài đồng điệu. Theo chị, đường hoa không đơn thuần là nơi chụp ảnh mà còn là dịp để trẻ nhỏ hiểu hơn về truyền thống, Tết cổ truyền và ý nghĩa sum họp trong những ngày đầu xuân.
Không chỉ các bé gái, nhiều bé trai cũng được diện áo dài đỏ khi tới tham quan vườn hoa.
Đây là năm thứ ba chị Ngọc Dung check-in tại đường hoa Home Hanoi Xuan. Chị cho biết năm nào cũng hẹn bạn bè tới chụp một bộ ảnh áo dài đầu xuân. Theo chị, mỗi mùa tổ chức, đường hoa lại được mở rộng về quy mô, số lượng và chủng loại phong phú hơn, tạo cảm giác mới mẻ.
Cô sinh viên Mai Loan tranh thủ chụp một bộ ảnh đón xuân trước khi rời Thủ đô đón kỳ nghỉ Tết dài ngày bên gia đình. Điều khiến Loan ấn tượng khi tới đây không chỉ là vườn hoa đủ màu sắc, các tiểu cảnh được đầu tư mà còn là cảm giác được hòa vào dòng người đủ lứa tuổi.
Một số trường mầm non đưa học sinh tới trải nghiệm tại Home Hanoi Xuan. Các bé diện áo dài nhiều màu sắc, không ngừng hò reo, cảm thán trước không gian rộng, cùng những tạo hình ấn tượng tại đường hoa.
Tuyến phố đi bộ Pont de Long Bien cũng thu hút nhiều gia đình check-in. Nơi đây diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm cho cả người lớn và trẻ nhỏ như đập niêu đất, ô ăn quan, gắp cờ, cưa gỗ thủ công…
Sự kiện diễn ra từ 7 đến 22/2 (20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), mở cửa miễn phí. Chương trình được đồng hành bởi tổ chức UNESCO, Bộ Ngoại giao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tập đoàn Sovico và Keppel, đồng thời có sự tham gia và kết nối của các đối tác: Vietjet Air, HD Bank, Vikki Bank, L’Alya Ninh Van Bay, Sunlogo, Tui Blue Nha Trang, Unique, Bizman Media.
Song Anh
Ảnh: Tùng Đinh