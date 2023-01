Hồng Nhung cover hit của Mono

Khánh HòaCa sĩ Hồng Nhung hát bài "Waiting for you" của Mono tại đêm nhạc chào năm mới, tối 31/12/2022 ở Nha Trang.

Hồng Nhung được khen khi cover hit Mono Phần biểu diễn của ca sĩ Hồng Nhung. Video: Youtube Fondness diva Hồng Nhung

Diva cho biết tiết mục do ban tổ chức lựa chọn, với mong muốn tạo không khí vui vẻ, trẻ trung. Cô hát với bản phối mới, kết hợp vũ đoàn.

"Tôi sẵn sàng làm theo yêu cầu của đạo diễn, chỉ yêu cầu phía họ thực hiện đúng việc xin bản quyền. Tôi nghĩ việc các ca sĩ thế hệ trước như tôi cover nhạc trẻ hay các bạn gen Z cover nhạc chúng tôi là điều bình thường. Tôi hát trong khuôn khổ chương trình, không có ý định lấy ca khúc biểu diễn về sau", Hồng Nhung nói. Ngoài Waiting for you, ca sĩ biểu diễn hai bài khác là Lắng nghe mùa xuân về (Dương Thụ) và Ngày nắng lên chờ do cô tự sáng tác.

Sau đêm diễn, video diva hát Waiting for you được chia sẻ nhiều trên TikTok, Facebook. Đa số khán giả khen Hồng Nhung hát lôi cuốn, tạo sức sống mới cho ca khúc nhạc trẻ. Trên YouTube, tài khoản Bùi Trung Anh bình luận: "So với bản gốc, ca sĩ Hồng Nhung hát rõ lời, không dùng beat nhạc đè để hát cùng dù biểu diễn ở sân khấu lớn". Một số khán giả khác nhận xét ca sĩ hát hay nhưng nhịp điệu hơi chậm.

Mono biểu diễn 'Waiting for you' Mono biểu diễn "Waiting for you" tại chung kết Miss Grand Vietnam hồi tháng 10 năm ngoái. Video: Sen Vàng

Waiting for you nằm trong album đầu tay của Mono (tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000), ra mắt đầu tháng 8 năm ngoái. Bài hát do Mono đồng sáng tác, Onionn hòa âm, trở thành hiện tượng với hơn 68 triệu lượt nghe trên YouTube.

Hà Thu