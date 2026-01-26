Hỏng mặt sát Tết vì tiêm filler 'siêu tốc'

Hà NộiMong muốn tân trang nhan sắc "siêu tốc" để kịp du xuân, nhiều người phải nhập viện điều trị hoại tử, biến dạng khuôn mặt do tiêm filler và peel da sai cách tại các cơ sở thiếu uy tín.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai liên tục tiếp nhận các ca cấp cứu do biến chứng thẩm mỹ. Đa phần bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sưng viêm, đau nhức dữ dội, thậm chí hoại tử da sau khi làm đẹp tại các spa, thẩm mỹ viện tư nhân.

Như trường hợp nữ 32 tuổi đối mặt nguy cơ hoại tử mũi chỉ sau hai ngày tiêm filler. Chất làm đầy chèn ép mạch máu khiến vùng mũi sưng tím và đau đớn. Một bệnh nhân nữ khác, 26 tuổi, chịu cảnh "tiền mất tật mang" khi tiêm filler tạo cằm V-line nhưng kỹ thuật sai khiến chất lỏng trôi xuống cổ, hình thành "cằm đôi" và làm khuôn mặt mất cân đối nghiêm trọng.

Một bệnh nhân khám da tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Lê Nga

ThS.BS Nguyễn Minh Nghĩa, Phụ trách chuyên môn Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, cho biết việc khắc phục các "thảm họa" này khó khăn gấp nhiều lần so với phẫu thuật ban đầu. Khi filler kém chất lượng đã hòa lẫn, xơ hóa hoặc tạo khối cứng trong mô, bác sĩ phải vừa xử lý tổn thương, vừa tái tạo đường nét mà không xâm lấn cấu trúc lành. Quá trình hồi phục kéo dài khiến bệnh nhân không chỉ chịu đau đớn thể xác mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề, mất tự tin kéo dài.

Theo bác sĩ Nghĩa, nguyên nhân chính xuất phát từ tâm lý "phải xinh ngay" để chụp ảnh, dự tiệc cuối năm của nhiều chị em. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều cơ sở hoạt động chui tung ra các quảng cáo làm đẹp siêu tốc, không phẫu thuật để lôi kéo khách hàng. Tuy nhiên, người thực hiện thường không có kiến thức giải phẫu, sử dụng filler trôi nổi, tiêm sai tầng mô hoặc quá liều lượng.

Nguy hiểm hơn, sai lầm phổ biến việc tiêm chồng chéo lên lớp filler cũ chưa tan làm tăng nguy cơ tắc mạch, phù nề và phản ứng dị ứng. Biến chứng thường tập trung ở vùng mũi, môi, cằm - nơi chứa hệ thống mạch máu phức tạp. Trong trường hợp xấu nhất, nếu chất làm đầy xâm nhập mạch máu vùng mắt có thể gây mù lòa, hoặc dẫn đến hoại tử, để lại sẹo xơ vĩnh viễn không thể đảo ngược.

Bên cạnh các thủ thuật xâm lấn, trào lưu tự lột da (peel) hoặc tiêm chất trẻ hóa tại nhà cũng gây nhiều hệ lụy. Bệnh viện Da liễu Trung ương thời gian qua ghi nhận hàng loạt ca tăng sắc tố, u hạt, teo da và sẹo lõm do các phương pháp này. TS.BS Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào gốc, nhấn mạnh không phải loại da nào cũng thích ứng với hóa chất lột tẩy mạnh. Việc bỏ qua bước thăm khám chuyên khoa đẩy người làm đẹp vào tình thế rủi ro cao.

Giới chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các lời mời gọi "đẹp sau 15 phút" hay "trắng cấp tốc" trên mạng xã hội. Không tồn tại phương pháp thẩm mỹ nào vừa rẻ, thực hiện nhanh lại an toàn tuyệt đối. Để tránh đón năm mới trong bệnh viện, khách hàng cần tìm hiểu kỹ, kiên quyết lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép và bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, đồng thời yêu cầu tư vấn rõ ràng về các rủi ro trước khi thực hiện.

