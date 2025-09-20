Hong Kong sơ tán 6.000 dân vì phát hiện bom từ Thế chiến II

Cảnh sát Hong Kong sơ tán khẩn cấp khoảng 6.000 dân tại khu Quarry Bay, sau khi phát hiện bom sót lại từ Thế chiến II tại một công trường.

Cảnh sát Hong Kong cho biết quả bom được tìm thấy tại một công trình đang thi công ở đường Pan Hoi, khu Quarry Bay vào trưa 19/9. Đơn vị xử lý chất nổ của cảnh sát Hong Kong nói rằng quả bom nặng khoảng 450 kg và dài 1,5 m, là vũ khí sót lại từ Thế chiến II, có thể do máy bay Mỹ ném xuống thành phố trong giai đoạn Hong Kong bị phát xít Nhật chiếm đóng.

Chánh thanh tra cảnh sát Quận Đông Andy Chan Tin-chu cho biết quả bom "vẫn trong tình trạng tốt" và tình hình ở mức "nguy hiểm cao". Giới chức đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp 6.000 người ở 18 tòa nhà quanh hiện trường trong đêm 19/9.

Quả bom được tìm thấy tại công trường ở Hong Kong ngày 19/9. Ảnh:NBC News

Quá trình xử lý quả bom bắt đầu rạng sáng nay và dự kiến kéo dài 12 giờ. Các chuyên gia sẽ tìm cách cắt mở thân bom, sau đó dùng lửa để xử lý thuốc nổ bên trong mà không gây kích nổ. Họ cũng bố trí bao cát và túi nước ở khu vực xung quanh, nhằm hạn chế ảnh hưởng nếu xảy ra nổ.

Khoảng 35 đội hỗ trợ cộng đồng đã được triển khai để giúp người dân thu xếp chỗ ở tại khách sạn hoặc trung tâm xã hội.

Chánh thanh tra Chan Tin-chu khẳng định an toàn của cộng đồng là ưu tiên hàng đầu. "Chúng tôi đã cân nhắc kỹ mọi yếu tố và phải xử lý quả bom ngay tại chỗ. Người dân được yêu cầu bình tĩnh, không hoảng loạn", ông nói.

Cục Cứu hỏa Hong Kong cũng huy động hai xe chữa cháy, hai xe cứu thương và một đơn vị cứu hộ di động đến hiện trường, cùng một robot chữa cháy và xe chỉ huy để phối hợp.

Giới chức đặc khu Hong Kong đã nhiều lần phát hiện bom chưa nổ. Năm 2018, một quả bom tương tự từng được tìm thấy tại khu Wan Chai. Một quả bom nặng gần một tấn cũng được phát hiện tại khu Happy Valley hồi năm 2014.

Thanh Danh (Theo NBC News)