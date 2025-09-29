Hong Kong sẽ ban hành luật cấm livestream 'săn bão'

Hong KongTrước việc nhiều cư dân gần đây bị bắt vì đi "livestream" bão, đưa con cái ra bờ kè "săn bão", nhà chức trách đang xem xét ban hành luật nghiêm cấm điều này.

Hôm 24/9, cảnh sát Hong Kong đã bắt 2 người vì cáo buộc đưa trẻ em đi ngắm sóng trong ngày siêu bão Ragasa hoạt động mạnh nhất. Trước đó, một người đàn ông 54 tuổi bị truy tố gây rối trật tự do bơi tại một bãi biển công cộng trong khi đã có bị lệnh đóng cửa.

Hôm 26/9, cảnh sát tiếp tục bắt 2 người nữa, gồm người cha và người giúp việc về hành vi đưa hai con trai 4 và 6 tuổi ngắm sóng trong đỉnh bão Ragasa.

Đây là 3 trong nhiều vụ bắt giữ liên quan việc cư dân phớt lờ các cảnh báo nguy hiểm, rủ nhau đi "săn bão".

Một người dân mạo hiểm đứng chụp ảnh bão. Ảnh: SCMP

Cảnh sát trưởng đặc khu Hong Kong Đặng Bình Cường hôm 25/9 cho hay, sẽ xem xét luật mới cấm tình trạng này, như Ma Cao đã thực hiện. Ông cũng cảnh báo việc đưa trẻ em đến những hoạt động nguy hiểm như vậy có thể cấu thành hành vi bỏ bê, ngược đãi, đủ để truy tố hình sự.

Tại Ma Cao, Luật Bảo vệ Dân sự có hiệu lực từ năm 2020, chia các trường hợp khẩn cấp công cộng do thiên tai gây ra thành 5 cấp độ, từ nhẹ đến thảm họa.

Khi chính quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp công cộng ở cấp độ 3 trở lên, họ có quyền cưỡng chế sơ tán người dân đang gặp nguy hiểm và cấm cá nhân hoặc phương tiện lưu lại hoặc đi qua các khu vực cụ thể. Những người vi phạm lệnh này có thể bị phạt tù tối đa 2 năm hoặc phạt tiền hàng ngày trong tối đa 240 ngày. Tiền phạt được áp dụng dựa trên tình hình tài chính của người bị kết án.

Các nhà lập pháp Hong Kong cũng dẫn chứng Đạo luật Phòng ngừa và Bảo vệ Thiên tai của Đài Loan, cho phép nhà chức trách chỉ định một số khu vực là "nguy cơ cao" và cấm người dân vào.

Luật sư cấp cao, đồng thời là thành viên của Hội đồng điều hành Hong Kong cho biết chính quyền luôn tập trung vào việc bảo vệ công chúng và ngăn chặn mọi người gây nguy hiểm cho bản thân hoặc con của họ khi thông qua luật.

Ông cho biết dự luật sẽ quy định rõ trường hợp không được đến gần bờ biển trong thời gian có tín hiệu cảnh báo, thay vì cố gắng định nghĩa những hành vi nào là "săn bão". Ông không nghĩ việc cấm săn bão sẽ xâm phạm quyền của người dân.

Nhưng các chuyên gia pháp lý cho rằng chính quyền không nên áp dụng lệnh cấm hoàn toàn việc săn bão. Một bộ phận luật sư cho biết cần phải cân bằng khi điều chỉnh những hành vi như vậy.

"Một mặt, Hong Kong phải đảm bảo quyền tự do cá nhân không bị hạn chế quá mức. Mặt khác, xã hội nên ngăn chặn những hành vi liều lĩnh có thể khiến bản thân và người khác có nguy cơ bị thương nghiêm trọng".

Luật sư cho biết luật này có thể định nghĩa những người đi săn bão là bất kỳ ai nán lại gần biển mà không có lý do chính đáng trong khi tín hiệu báo bão số 8 hoặc cao hơn đang có hiệu lực, gây nguy hiểm tiềm tàng cho bản thân và những người khác.

Ông nói thêm xã hội nên ngăn chặn những người săn bão, nhưng luật pháp chỉ nên được sử dụng như một giải pháp cuối cùng.

Tháng 5 năm ngoái, chính phủ đã công bố các biện pháp tăng cường bảo vệ công chúng trong thời gian có bão và các thời tiết khắc nghiệt khác. Những người lướt sóng và đi săn bão vào các bãi biển đóng cửa là một trong những mục tiêu bị nhắm tới.

Trong bốn năm qua, chính quyền không đóng cửa các công viên khi có thời tiết khắc nghiệt, nhưng sẽ nhắc nhở người dân không nên đến vùng núi.

Theo số liệu của nhà chức trách, trong 5 năm qua, chính quyền đã triển khai hơn 1.150 nhân viên để cứu hộ những người cố tình đi cắm trại, đi bộ đường dài, bơi lội hoặc lướt sóng khi có cảnh báo mưa bão.

Hải Thư (Theo SCMP)