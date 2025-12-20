Hong Kong sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về sàn giao dịch vàng với Việt Nam

Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu gặp Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và vận hành sàn giao dịch vàng với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ngày 19/12 hội kiến Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu, trong chuyến công tác làm việc tại Hong Kong, Trung Quốc, theo Bộ Ngoại giao.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc và kết quả các chuyến thăm giữa lãnh đạo Việt Nam và Hong Kong, trong đó có đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy thiết lập các khuôn khổ hợp tác.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc hội kiến Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu ngày 19/12. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, tài chính, trong đó Hong Kong sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm điều hành chính sách tài chính tiền tệ, nhất là việc xây dựng và vận hành sàn giao dịch vàng.

Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác kết nối chiến lược, khuyến khích các doanh nghiệp Hong Kong đầu tư trong lĩnh vực kết nối hạ tầng quy mô lớn, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, kết nối hai thị trường chứng khoán, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên thị trường Hong Kong.

Hai lãnh đạo đồng ý tăng cường phối hợp bảo hộ công dân, tư pháp và thực thi pháp luật, tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong. Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu bày tỏ sẵn sàng cung cấp thêm học bổng cho sinh viên ưu tú của Việt Nam, mong muốn mở rộng giao lưu, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, lao động.

Đoàn công tác của Phó thủ tướng ngày 17-19/12 tiến hành khảo sát tại Thượng Hải và Hong Kong, làm việc với lãnh đạo Hội đồng vàng thế giới tại Thượng Hải, Sở Giao dịch Chứng khoán và Tương lai Hong Kong, Sở Giao dịch vàng Hong Kong để trao đổi kinh nghiệm xây dựng, vận hành sàn giao dịch vàng, tìm hiểu khuôn khổ pháp lý và chính sách quản lý thị trường vàng.

Quốc hội hôm 11/12 thông qua nghị quyết yêu cầu Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp và lộ trình phù hợp về thành lập sàn giao dịch vàng. Thủ tướng Phạm Minh Chính sau đó yêu cầu Ngân hàng Nhà nước báo cáo về việc lập sàn giao dịch vàng quốc gia trước 20/12.

Ngọc Ánh