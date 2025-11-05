Hong Kong phong tỏa hơn 350 triệu USD liên quan ông trùm Chen Zhi

Chính quyền Hong Kong phong tỏa khối tài sản trị giá hàng trăm triệu USD bị tình nghi liên quan đến tập đoàn Prince Group của ông trùm Chen Zhi.

Cảnh sát Hong Kong ngày 4/11 thông báo các tài sản liên quan đến tập đoàn Prince Group bị phong tỏa gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ do các cá nhân hoặc công ty nắm giữ bị tình nghi có nguồn gốc tội phạm, với tổng giá trị 2,75 tỷ đôla Hong Kong (354 triệu USD).

Cảnh sát cho biết quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra nhắm vào "tổ chức bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo viễn thông xuyên biên giới quốc tế và rửa tiền". Prince Group là tập đoàn do Chen Zhi, doanh nhân gốc Hoa hiện có quốc tịch Campuchia, thành lập và bị Mỹ, Anh cáo buộc là mạng lưới lừa đảo trực tuyến, rửa tiền quy mô lớn.

Chủ tịch Prince Group Chen Zhi: Ảnh: Prince Group

Cùng ngày, các nhà điều tra ở đảo Đài Loan cho biết đã bắt 25 người liên quan đến tập đoàn Prince Group, đồng thời tịch thu số tài sản trị giá 145 triệu USD. Động thái tương tự cũng diễn ra tại Singapore, khi cảnh sát tuần trước tịch thu hơn 115 triệu USD tài sản liên quan tới Chen Zhi.

Trong những năm gần đây, các trung tâm lừa đảo qua mạng nở rộ khắp Đông Nam Á. Thủ đoạn lừa đảo thường là các chiêu lừa tình qua mạng, đầu tư tiền mã hóa.

Theo giới chức Mỹ và Anh, Chen Zhi điều hành các trung tâm lừa đảo khắp Campuchia, giam giữ và uy hiếp hàng nghìn người tham gia hoạt động lừa đảo. Giới chức hai nước tháng trước công bố lệnh trừng phạt Chen Zhi, phong tỏa các doanh nghiệp và tài sản của doanh nhân này tại hai quốc gia.

Bộ Tư pháp Mỹ gọi tập đoàn Prince Group là bình phong cho "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á", trong đó Chen, 38 tuổi, bị cáo buộc lừa đảo và rửa tiền liên quan số bitcoin trị giá gần 15 tỷ USD.

Hồng Hạnh (Theo AFP)