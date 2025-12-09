Hong Kong kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu nạn trong chung cư cháy

Giới chức Hong Kong dừng chiến dịch tìm kiếm người sống sót trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court, với tổng cộng 160 người thiệt mạng được tìm thấy.

Quan chức cảnh sát Hong Kong Joe Chow Yat-ming hôm nay cho biết trong giai đoạn tiếp theo, thay vì hoạt động cứu nạn, lực lượng tại hiện trường vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court sẽ tập trung vào việc tháo dỡ các giàn giáo quanh tòa nhà để tìm kiếm thi thể.

Cụm chung cư Wang Fuk Court hôm 7/12. Ảnh: AFP

Ông Joe cho biết thêm trong quá trình dỡ giàn giáo, lính cứu hỏa đã phát hiện một số mẩu xương trên mặt đất, nhưng chưa thể xác định được là của người hay động vật.

Chiến dịch tìm kiếm cứu nạn kết thúc khi giới chức xác nhận đã phát hiện tổng cộng 160 thi thể trong các tòa nhà bị cháy. Họ đã nhận dạng được 120 người, số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm ADN. Ông Joe cho biết giới chức sẽ tiếp tục cập nhật số nạn nhân vụ cháy.

Đám cháy ở cụm chung cư Wang Fuk Court bùng lên chiều 26/11 và được dập tắt khoảng 40 giờ sau đó. Ngọn lửa thiêu rụi 7 trong tổng số 8 tòa nhà, khiến gần 5.000 người mất nhà cửa.

Chính quyền Hong Kong cho biết sẽ ưu tiên hỗ trợ sức khỏe tâm lý cho những người bị ảnh hưởng vì vụ cháy, đồng thời lên kế hoạch thúc đẩy lệnh cấm hút thuốc hoàn toàn tại các công trường xây dựng.

Ngọc Ánh (Theo SCMP, Reuters)