Hong Kong hủy hơn 700 chuyến bay vì siêu bão Ragasa

Các hãng hàng không tại Hong Kong thông báo hủy hơn 700 chuyến bay vì siêu bão Ragasa dự kiến đổ bộ vào đặc khu.

"Bắt đầu từ 18h ngày 23/9, các chuyến bay chở khách của Cathay Pacific đến và đi từ sân bay quốc tế Hong Kong sẽ bị ngừng cho đến khi hoạt động trở lại vào ban ngày 25/9. Hiện dự kiến hơn 500 chuyến bay bị hủy", phát ngôn viên Cathay Pacific thông báo tại cuộc họp báo hôm nay.

Hãng hàng không Qantas Airways trước đó thông báo sân bay quốc tế Hong Kong sẽ đóng cửa từ 20h ngày 23/9 đến 8h ngày 25/9. Tổng cộng hơn 700 chuyến bay sẽ bị hủy từ tối 23/9, thời điểm siêu bão Ragasa sẽ đổ bộ vào Hong Kong.

Siêu bão Ragasa với phần mắt bão rõ rệt được chụp từ vệ tinh sáng 22/9. Ảnh: RAMMB/CIRA

Người phát ngôn Cơ quan Quản lý Sân bay Hong Kong cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến siêu bão Ragasa và đã bắt đầu công tác chuẩn bị ứng phó. Cơ quan này đang tính đến phương án cực đoan nhất là cấm mọi chuyến bay trong vòng 36 giờ tính từ 18h ngày 23/9, do nguy cơ về "mối đe dọa nghiêm trọng" từ siêu bão Ragasa.

Thời tiết được dự báo xấu đi nhanh chóng từ 23/9 và gió bão sẽ xuất hiện vào 24/9, theo đài thiên văn Hong Kong. Toàn bộ trường học ở đặc khu sẽ đóng cửa trong hai ngày 23-24/9. Các bệnh viện công thực hiện những biện pháp đặc biệt để đảm bảo dịch vụ cấp cứu không bị ảnh hưởng trong cơn bão.

"Thời tiết sẽ rất bất lợi với những trận mưa lớn liên tục và triều cường đáng kể", đài thiên văn Hong Kong cho hay.

Người dân Hong Kong mua hàng trong siêu thị ngày 22/9, trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ. Ảnh: Reuters

Trên khắp Hong Kong, người dân bắt đầu đổ xô tới siêu thị tích trữ nhu yếu phẩm từ sáng 22/9. Rau ngoài chợ tăng giá gấp hơn ba lần bình thường.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết tính đến 11h hôm nay, sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão Ragasa là 215 km/h và giật 265 km/h. Bão đang đi qua eo biển Luzon nằm giữa phía nam đảo Đài Loan và phía bắc Philippines, dự kiến đổ bộ vào Hong Kong và miền nam Trung Quốc đại lục vào 23-24/9.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão dự kiến đổ bộ các khu vực ven biển từ tỉnh Quảng Đông đến tỉnh Hải Nam. Giới chức thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã cảnh báo về "thiên tai thảm khốc" sắp xảy ra và dự kiến sơ tán 400.000 dân.

Dự báo hướng đi và khu vực ảnh hưởng của siêu bão Ragasa ngày 22/9. Ảnh: NCHMF

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, SCMP)