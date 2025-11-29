Hong Kong để tang ba ngày tưởng niệm nạn nhân vụ cháy chung cư

Hong Kong tuyên bố để tang ba ngày sau khi xảy ra vụ cháy chung cư chết chóc nhất hàng thập kỷ, khiến ít nhất 128 người thiệt mạng.

Chính quyền đặc khu Hong Kong thông báo bắt đầu để tang từ ngày 29/11 để tưởng niệm nạn nhân vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court. Các trụ sở chính quyền, văn phòng làm việc sẽ treo cờ rủ tới ngày 1/12.

Trong thời gian để tang ba ngày này, các hoạt động công cộng không cần thiết bị hủy bỏ. Người dân có thể tới viết lời chia buồn vào những cuốn sổ tang được đặt ở khắp 18 quận của thành phố, trong khoảng thời gian 9h tới 21h hàng ngày.

Hiện trường vụ cháy tại cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong ngày 28/11. Ảnh: AFP

Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee Ka-chiu cùng các quan chức chính quyền sẽ dành ba phút mặc niệm cho các nạn nhân vụ cháy chung cư vào lúc 8h hôm nay.

Cụm chung cư Wang Fuk Court, gồm khoảng 2.000 căn hộ, bắt đầu bốc cháy vào khoảng 14h51 ngày 26/11 và kéo dài khoảng 40 tiếng. Đây là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất tại Hong Kong trong vài thập kỷ gần đây, khi thiêu rụi 7 trong 8 tòa nhà.

Ít nhất 128 người thiệt mạng và khoảng 200 người mất tích. Giới chức Hong Kong cảnh báo số người chết trong vụ cháy còn tăng lên, khi đội cứu hộ tiếp tục rà soát từng căn hộ.

Cụm chung cư Wang Fuk Court. Đồ họa: CNN

Giám đốc Sở An ninh Hong Kong Chris Tang cho biết dựa trên thông tin sơ bộ, giới chức tin đám cháy bắt đầu từ lưới an toàn phía ngoài các tầng thấp của tòa nhà và nhanh chóng lan lên trên do các tấm xốp bốc cháy, ảnh hưởng đến nhiều tầng. "Nhiệt độ cao cũng khiến giàn giáo tre và lớp lưới bảo vệ bắt lửa. Các thanh tre bị cháy gãy và rơi xuống, làm ngọn lửa lan sang những tầng khác", ông nói thêm.

Hong Kong đã bắt 11 người với nghi ngờ tham nhũng và ngộ sát trong dự án cải tạo cụm chung cư Wang Fuk Court trị giá 330 triệu đôla Hong Kong (hơn 42 triệu USD).

Ngọc Ánh (Theo SCMP, AFP, Reuters)