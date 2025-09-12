Hong Kong cung cấp tour miễn phí cho khách quá cảnh

Sân bay Hong Kong cung cấp các tour miễn phí cho hành khách quá cảnh để khám phá các điểm đến nổi tiếng của địa phương.

Sân bay Hong Kong triển khai dịch vụ tour miễn phí từ tháng 9 dành cho hành khách có thời gian quá cảnh (transit) từ 7 tiếng trở lên. Các tour có hướng dẫn viên, khám phá văn hóa và các điểm đến nổi tiếng ở Hong Kong.

Theo Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý sân bay, bà Vivian Cheung Kar-fay, chương trình kết hợp với Công ty Du lịch Trực tuyến Trip.com, nhằm tăng lượng khách quá cảnh tại Hong Kong.

"Chúng tôi hướng đến việc thu hút thêm nhiều hành khách chọn Hong Kong làm điểm trung chuyển và củng cố vị trí của Hong Kong như một trung tâm hàng không hàng đầu thế giới", bà nói.

Khách du lịch tham quan bán đảo Cửu Long ở Hong Kong. Ảnh: SCMP

Các tour miễn phí được tổ chức hàng ngày, 20 người mỗi tour, được thiết kế để hành khách trải nghiệm nét đặc trưng của Hong Kong dưới nhiều góc nhìn khác nhau trong bốn tiếng.

Tour "Heritage and Local Lifestyle Citywalk" cung cấp các chuyến đi bộ đến chùa Wong Tai Sin và khu chợ Sham Shui Po. Tour "Victoria and West Kowloon Waterfront Journey" mang đến trải nghiệm buổi tối với khung cảnh toàn thành phố. Từ tháng 12, tour "Serenity and Stories: A Harmony Journey" sẽ giới thiệu vùng nông thôn ở Lantau.

Lịch trình tour được sắp xếp phù hợp với các khung giờ transit cao điểm, bao gồm dịch vụ đưa đón khứ hồi miễn phí. Hành khách đủ điều kiện có thể đặt dịch vụ trực tuyến trước khi khởi hành (tối đa 3 tháng) hoặc đăng ký trực tiếp tại quầy tour ở sân bay. Các suất tham gia được phân bổ theo nguyên tắc người đến trước được phục vụ trước.

Ông Chapman Fong Shui-man, Giám đốc Phát triển sân bay, hy vọng các tour sẽ thu hút sự quan tâm của hành khách và khuyến khích họ quảng bá thêm về Hong Kong. "Tôi hy vọng qua trải nghiệm này, hành khách sẽ chọn Hong Kong làm điểm đến quá cảnh tiếp theo và mang lại sức sống cho kinh tế Hong Kong", ông nói.

Hong Kong là trung tâm hàng không của thế giới, mỗi năm thu hút 5,5 triệu hành khách quá cảnh và khoảng 30% có thời gian chờ hơn 7 tiếng. Ông Fong cho biết dịch vụ tour này chỉ là điểm khởi đầu, và các nhà tổ chức hy vọng sẽ mở rộng phạm vi của chương trình, chẳng hạn như hợp tác với các hãng hàng không và nhà bán lẻ để cung cấp thêm voucher giảm giá cho những người tham gia tour, cũng như triển khai các hoạt động mua sắm, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe.

Tâm Anh (theo SCMP)