Hong Kong chọn 'Phá địa ngục' tranh Oscar 2026

Hiệp hội sản xuất phim Hong Kong chọn "Phá địa ngục" - về văn hóa mai táng - tranh giải Phim quốc tế xuất sắc Oscar lần 98.

Theo trang HK01, hội đồng tuyển chọn xem xét các phim phát hành từ tháng 10/2024 đến tháng 9 năm nay, trong đó Phá địa ngục nhận số phiếu bầu cao nhất. Tác phẩm ra mắt tháng 11/2024, do Trần Mậu Hiền chỉ đạo, quy tụ dàn diễn viên Huỳnh Tử Hoa, Hứa Quán Văn, Vệ Thi Nhã và Chu Bách Khương.

Trailer 'Phá địa ngục' (The Last Dance) Trailer "Phá địa ngục", được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+). Video: CGV

Nội dung kể về người tổ chức lễ cưới tên Ngụy Đạo Sinh (Huỳnh Tử Hoa thủ vai) trong bối cảnh đại dịch và suy thoái kinh tế, phải đổi nghề sang làm dịch vụ tang lễ. Do không am hiểu nghi thức thờ cúng, anh học hỏi đạo sĩ Quách Văn (Hứa Quán Văn) - chuyên làm nghi lễ "phá ngục cứu vong" của Đạo giáo để người chết được siêu thoát. Ban đầu, họ thường xung đột do khác biệt quan điểm. Nhưng khi trải qua nhiều khó khăn, họ dần hòa giải và thấu hiểu nhau.

Bộ phim khai thác nét văn hóa tang lễ, khơi gợi suy ngẫm về quy luật sinh tử. Variety nhận xét tác phẩm cho thấy cách con người nỗ lực tìm ý nghĩa cuộc sống qua những cuộc chia ly. Phim còn mang đến góc nhìn về hình tượng đạo sĩ, nhân vật quen thuộc ở dòng phim kinh dị - hài Hong Kong thập niên 1980.

Trên HK01, đạo diễn cho biết: "Bộ phim được chọn tranh giải Oscar là niềm vinh dự lớn. Tôi xin cảm ơn ngành điện ảnh và khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi".

Diễn viên Vệ Thi Nhã (đóng vai Văn Nguyệt, con gái Quách Văn) trong phim. Ảnh: Emperor Motion Pictures

Sau khi ra mắt năm ngoái, tác phẩm phá nhiều kỷ lục phòng vé. Trong 25 ngày chiếu, phim đạt doanh thu hơn 100 triệu HKD (gần 13 triệu USD), vượt qua phim Cửu Long thành trại, trở thành phim Hong Kong có doanh thu cao nhất năm 2024. Tháng 12 cùng năm, dự án đạt trên 130 triệu HKD (16,7 triệu USD), vượt The Attorney (115 triệu HKD) trở thành phim Hoa ngữ có doanh thu cao nhất Hong Kong.

Phim cũng thắng năm giải quan trọng tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần 43, gồm Kịch bản xuất sắc, Nữ chính xuất sắc, Nam phụ xuất sắc, Nhạc phim xuất sắc và Bài hát trong phim hay nhất.

Từ năm 1959 đến nay, Hong Kong thường gửi phim tranh giải Oscar nhưng chưa từng chiến thắng. Ba tác phẩm từng vào top 5 đề cử gồm Đèn lồng đỏ treo cao (1991), Bá vương biệt Cơ (1993) và Em của thời niên thiếu (2020). Nhất đại tông sư (The Grandmaster) của Vương Gia Vệ từng vào danh sách rút gọn năm 2013.

Giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - Oscar - là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 được phát sóng ngày 15/3/2026. Danh sách rút gọn hạng mục Phim quốc tế xuất sắc sẽ công bố ngày 16/12, năm đề cử cuối được thông báo vào ngày 22/1/2026.

Hồi tháng 3, Anora của đạo diễn Sean Baker thắng năm giải, gồm hạng mục Phim hay nhất ở sự kiện lần 97.

Quế Chi (theo HK01)