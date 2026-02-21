Hong Kong chi 870 triệu USD mua lại 7 tòa chung cư bị cháy

Hong Kong quyết định chi 870 triệu USD để mua lại các căn hộ bị phá hủy trong thảm kịch cháy chung cư năm ngoái, thay vì xây dựng lại 7 tòa nhà.

Michael Wong, phó lãnh đạo cơ quan tài chính Hong Kong, ngày 21/2 thông báo chính quyền đặc khu đã loại trừ phương án cải tạo, sửa chữa 7 trong số 8 tòa nhà thuộc khu Wang Fuk Court bị cháy trong thảm kịch hồi tháng 11/2025.

Thay vào đó, giới chức đặc khu sẽ chi khoảng 870 triệu USD để mua lại các căn hộ trong 7 tòa nhà bị hư hại, rồi phá dỡ chúng để làm công viên hoặc cơ sở xã hội.

Quyết định không được áp dụng với tòa Wang Chi, vốn không bị hư hại trong thảm họa. Tuy nhiên, ông Wong nói chính quyền cũng xem xét khả năng thu hồi các căn hộ trong tòa Wang Chi nếu người dân tại đây đạt đồng thuận cao.

Ông Wong cho biết việc mua lại và đổi căn hộ lấy căn hộ là phương án nhanh chóng và linh hoạt nhất để xử lý những tòa nhà bị cháy, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ người dân trong vấn đề liên quan đến pháp lý và bảo hiểm.

Lửa và khói bốc lên ở cụm chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong tháng 11/2025. Ảnh: Reuters

"Vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court là trường hợp đặc biệt và mang tính chất ngoại lệ. Thỏa thuận một lần này sẽ không trở thành tiền lệ", ông nói. "Chúng tôi tin rằng mức giá mua lại đủ để các gia đình bị ảnh hưởng có thể tái định cư và đảm bảo chỗ ở lâu dài".

Ông Wong nhấn mạnh việc mua lại là cần thiết và không có cơ chế thị trường nào đủ hiệu quả để giải quyết vấn đề. Theo ông, nếu chính quyền không hỗ trợ mạnh mẽ, chủ các căn hộ bị phá hủy sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm người mua lại nhà của họ, cũng như số tiền họ dành dụm trong nhiều năm có thể tan thành mây khói.

Đề xuất được đưa ra gần ba tháng sau vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ở Hong Kong khiến 168 người thiệt mạng. Vào thời điểm xảy ra thảm họa, khu chung cư đang được sửa chữa, nhiều giàn giáo tre và lưới an toàn bao quanh các tòa nhà. Ngọn lửa bùng phát từ tòa Wang Cheong, sau đó lan ra xung quanh.

Cụm chung cư Wang Fuk Court. Đồ họa: CNN

Sau vụ cháy, hàng trăm hộ gia đình tại khu Wang Fuk Court ký đơn kiến nghị chính quyền địa phương rút ngắn thời gian tái định cư tại chỗ và cho phép dân cư bỏ phiếu về các bước tiếp theo. Giới chức Hong Kong tháng trước thu thập ý kiến từ 1.975 hộ gia đình, tương đương 99% số chủ sở hữu bị ảnh hưởng.

Theo ông Wong, 74% trong số này đồng ý việc chính quyền mua lại nhà của họ, 12% không đồng ý và 14% chưa quyết định. 9% hộ gia đình cho biết chỉ chấp nhận tái định cư tại chỗ, trong khi 22% vừa ủng hộ phương án này, vừa sẵn sàng xem xét các lựa chọn khác.

Nguyễn Tiến (Theo SCMP, AP, AFP)