Hong Kong cáo buộc 47 nhà hoạt động đối lập tội 'âm mưu lật đổ'

47 nhà hoạt động đối lập Hong Kong bị bắt và đối diện cáo buộc "âm mưu lật đổ" theo luật an ninh quốc gia.

Trong số này có nhà hoạt động Sam Cheung, 27 tuổi, người từng tham gia cuộc tranh cử sơ bộ do đảng Dân chủ tổ chức tháng 7 năm ngoái. Đây là một phần trong chiến lược "35 cộng" nhằm tối đa hóa cơ hội của đảng với mục tiêu giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp Hong Kong gồm 70 thành viên.

Nhà hoạt động Mike Lam King-nam tới trình diện cảnh sát ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Cheung bị bắt cùng 54 nhà hoạt động khác hôm 6/1 trong chiến dịch đột kích và bắt người hàng loạt lớn nhất của cảnh sát được thực hiện kể từ khi luật an ninh quốc gia có hiệu lực hồi tháng 6 năm ngoái.

Đảng Dân chủ tổ chức các cuộc tranh cử sơ bộ tại 5 khu vực bầu cử để xác định ai sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp (Legco) vào tháng 9/2020. Cuộc bầu cử sau đó đã bị hoãn do đại dịch Covid-19.

Chiến lược "35 cộng", nếu thành công, sẽ cho phép đảng thành lập một khối hùng mạnh ở Legco để chặn ngân sách, các dự luật và làm tê liệt chính quyền một cách hiệu quả. Cảnh sát nói rằng chiến lược này là hành động lật đổ theo luật an ninh quốc gia Bắc Kinh ban hành tháng 6 năm ngoái, nửa tháng trước khi bầu cử sơ bộ diễn ra.

Theo cảnh sát Hong Kong, 47 nhà hoạt động đối lập bị cáo buộc chung một tội danh và phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào sáng mai.

Nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Sam Cheung ôm vợ khi đến đồn cảnh sát ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Trong số những người bị bắt hồi tháng một, chỉ có 8 người chưa bị buộc tội, bao gồm luật sư nhân quyền Mỹ John Clancey và nhà hoạt động kỳ cựu James To, những người hiện vẫn tại ngoại.

Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)