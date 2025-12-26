Hong Kong Air Cargo nối lại chuyến bay chở hàng tới Singapore

Hong Kong Air Cargo (HKAC) mở rộng mạng lưới tại châu Á với việc nối lại các chuyến bay chở hàng đến Singapore và đưa Chennai vào khai thác theo lịch bay định kỳ.

Từ ngày 4/1, các chuyến bay chở hàng từ Hong Kong (HKG) đi Singapore (SIN) sẽ khai thác từ thứ Ba đến Chủ nhật; chiều ngược lại cũng hoạt động cùng khung ngày.

Cùng thời điểm, các chuyến bay từ HKG đến Chennai (MAA) được chuyển từ hình thức thuê chuyến sang khai thác định kỳ. Theo đó, các chuyến HKG - MAA và MAA - HKG sẽ hoạt động vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật.

Hong Kong Air Cargo (HKAC) là hãng hàng không chuyên chở hàng hóa có trụ sở tại Hong Kong, tập trung vào các đường bay nội Á và kết nối châu Á với những trung tâm logistics lớn.. Ảnh: Hong Kong Air Cargo

HKAC cho biết việc tăng cường mạng bay thể hiện cam kết tiếp tục cung cấp các giải pháp vận tải hàng không ổn định, lấy khách hàng làm trung tâm tại châu Á và các thị trường lân cận. Việc đưa các tuyến này vào lịch bay định kỳ giúp khách hàng hưởng lợi từ tần suất ổn định, kết nối tin cậy, qua đó nâng cao hiệu quả lập kế hoạch vận chuyển và quản lý chuỗi cung ứng.

Trước đó, vào tháng 9, HKAC đã mở rộng dịch vụ đến Dhaka (Bangladesh) và tạm thời tăng chuyến đến Hà Nội (Việt Nam).

Hong Kong Air Cargo hiện khai thác 5 máy bay A330-200F thuê khô từ công ty mẹ Hong Kong Airlines và một máy bay Airbus A330-300P2F chuyển đổi bởi EFW theo hình thức thuê ACMI. Đến năm 2027, hãng đặt mục tiêu sở hữu và khai thác tổng cộng 15 máy bay, bao gồm cả đội bay sở hữu và thuê ACMI.

Gia Hân (Theo AirCargo News)