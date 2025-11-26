Hong Kong Air Cargo khai thác loạt chuyến bay thuê chuyến đến Anh

AnhHong Kong Air Cargo bắt đầu khai thác loạt chuyến bay thuê chuyến đến sân bay East Midlands, đánh dấu bước mở rộng hiện diện của hãng tại thị trường hàng hóa hàng không Anh.

Chuỗi chuyến bay thuê chuyến bằng dòng A330-200F của Hong Kong Air Cargo (HKAC) đánh dấu bước mở rộng tiếp theo của hãng tại sân bay East Midlands (EMA) của Anh quốc, trong bối cảnh sản lượng hàng hóa tại đây tăng 11,4% nhờ các dự án phát triển hạ tầng. Theo đó, Hong Kong Air Cargo trở thành hãng vận tải hàng hóa thứ bảy bắt đầu khai thác tại EMA chỉ trong 7 tháng, kể từ khi sân bay công bố kế hoạch tăng trưởng mảng hàng hóa.

EMA cho biết chuyến bay đầu tiên của HKAC đến sân bay này diễn ra vào ngày 18/11 và được khai thác theo hợp đồng thuê chuyến, sử dụng một trong những máy bay chở hàng A330-200 của hãng. Theo EMA, HKAC "ban đầu khai thác một loạt chuyến bay thuê giữa Hong Kong và sân bay East Midlands".

Ngoài châu Á, HKAC liên tục mở rộng sang châu Âu, một phần để đáp ứng nhu cầu thương mại điện tử trong khu vực. Để hỗ trợ hoạt động tại Vương quốc Anh, hãng hàng không này trước đây đầu tư vào các kết nối tại một số sân bay. Tháng 2 năm nay, HKAC khai thác đường bay tới Glasgow Prestwick (PIK); vào tháng 10 năm ngoái, hãng mở đường bay đến Birmingham (BHX). Từ tháng 2/2024, hãng cũng bắt đầu bay đến London Stansted (STN).

Sự hiện diện của HKAC nâng tổng số hãng hàng hóa mới khai thác tại EMA lên 7, cùng với Central Airlines, Atlas Air, Ethiopian Cargo, Saudia Cargo, Etihad Cargo và SF Express.

Chuyến bay đầu tiên của Hong Kong Air Cargo đến EMA, Anh quốc. Ảnh: Sân bay East Midlands

Sản lượng hàng hóa của EMA từ tháng 5 đến tháng 10 tăng 11,4% so với cùng kỳ, sau khi sân bay khởi động kế hoạch phát triển hàng hóa hồi tháng 5. Sân bay hoạt động 24/7 cho biết kế hoạch này bao gồm 4 khu đất cạnh đường băng, tổng diện tích 50 ha, dành cho các dự án liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu dự báo sẽ tăng 54% trong 20 năm tới.

Bên cạnh việc thu hút thêm hãng mới, EMA cũng ghi nhận nhiều diễn biến tích cực trong hoạt động hàng hóa. Công ty dịch vụ mặt đất Swissport và tập đoàn logistics FedEx đã chuyển sang cơ sở lớn hơn để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh; sân bay đồng thời bổ sung thêm vị trí đỗ cho máy bay thân rộng phục vụ vận tải hàng hóa.

Ông Adam Andrews, Giám đốc thương mại EMA, cho biết hoạt động hàng hóa của đơn vị tiếp tục tăng trưởng mạnh, với số lượng hãng khai thác và sản lượng vận chuyển đạt mức kỷ lục trong bảy tháng qua. "Chúng tôi vui mừng chào đón Hong Kong Air Cargo và mong muốn hợp tác để củng cố hơn nữa các tuyến thương mại giữa Trung Quốc và Anh mà EMA đang đóng vai trò quan trọng. Việc HKAC đến đúng thời điểm hoạt động vận tải đang tăng tốc cho mùa Giáng sinh", ông nói.

Chủ tịch Hong Kong Air Cargo, ông Tony Ma, chia sẻ sự vui mừng khi bắt đầu khai thác các chuyến bay thuê chuyến đến East Midlands, một trong những trung tâm hàng hóa nhộn nhịp nhất tại Anh. "Dịch vụ này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp giải pháp vận tải linh hoạt, phù hợp nhu cầu của khách hàng", ông nói.

Hong Kong Air Cargo (HKAC) là hãng vận tải hàng hóa có trụ sở tại Hong Kong, chuyên khai thác đội bay A330-200F trên các tuyến châu Á - châu Âu. Hãng tập trung vào dịch vụ vận chuyển hàng hóa tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu thương mại điện tử đang tăng mạnh. Những năm gần đây, HKAC liên tục mở rộng mạng lưới sang nhiều sân bay lớn tại Anh và châu Âu. Hãng cũng chú trọng xây dựng các giải pháp vận tải linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Với chiến lược mở rộng bền vững, HKAC đang trở thành một trong những đơn vị có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý trong lĩnh vực hàng hóa hàng không.

Như Ý (Theo AirCargo News)