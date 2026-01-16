Hong Kong Air Cargo bổ sung máy bay chở hàng A330

Máy bay A330-200P2F mới giúp hãng mở rộng công suất, tối ưu mạng bay và tăng tần suất khai thác.

Hong Kong Air Cargo (HKAC) vừa đưa vào khai thác thêm một máy bay Airbus A330-200 cải hoán từ chở khách sang chở hàng (P2F), nằm trong kế hoạch mở rộng năng lực vận chuyển.

Chiếc A330-200P2F được bàn giao ngày 8/1, nâng tổng số tàu bay A330-200 chở hàng của HKAC lên 6 chiếc. 5 máy bay còn lại là A330-200F sản xuất nguyên bản, tất cả đều được thuê khô từ công ty mẹ Hong Kong Airlines.

Máy bay chở hàng A330 mới nhất của Hong Kong Air Cargo. Ảnh: Hong Kong Air Cargo

Đội bay mở rộng sẽ phục vụ chiến lược phát triển mạng đường bay và tối ưu tần suất khai thác. Ngoài ra, HKAC hiện còn vận hành một chiếc Airbus A330-300P2F do EFW chuyển đổi, được thuê theo hình thức ACMI.

"Việc bổ sung chiếc máy bay thứ sáu giúp chúng tôi nâng cao tính linh hoạt và độ tin cậy trong phục vụ khách hàng, đồng thời tiếp tục cung cấp các giải pháp vận tải hàng hóa ổn định trên toàn mạng bay", ông Tony Ma, Chủ tịch Hong Kong Air Cargo, cho biết. "Khi mở rộng công suất, chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu mạng lưới, củng cố các tuyến có tần suất cao và mở rộng dấu ấn đội bay chở hàng trên nhiều châu lục".

Trong thời gian tới, HKAC cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng, tập trung vào những thị trường trọng điểm và phát triển các đường bay dài.

Gần đây, hãng cũng thông báo sẽ khai trương đường bay chở hàng định kỳ giữa sân bay quốc tế Hong Kong (HKG) và sân bay Queen Alia (Amman) tại Jordan.

Trong tháng này, HKAC đã nối lại các chuyến bay đến Singapore và bổ sung Chennai vào mạng đường bay khai thác thường lệ.

Gia Hân (Theo AirCargo News)