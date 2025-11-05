Hồng hạc ở Thảo Cầm Viên sinh con tự nhiên sau 20 năm

Hồng hạc tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu sinh con non bằng ấp tự nhiên, sau 20 năm được mang từ nước ngoài về.

Thông tin được ông Nguyễn Bá Phú, Phó giám đốc Xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết ngày 5/11. Hồng hạc con đang được cả chim cha mẹ nuôi dưỡng tự nhiên.

Ông Phú cho biết, mùa sinh sản năm nay có 5 tổ với 5 trứng. Đến nay, một trứng đã nở thành chim non khỏe mạnh và được bố mẹ chăm sóc tự nhiên. Hai trứng không có phôi, hai trứng bị bỏ tổ đã được đưa vào máy ấp chờ kết quả.

Hồng hạc con được mẹ chăm sóc ở Thảo Cầm Viên. Ảnh: An Phương

Theo ông Phú, đây là thành công lớn với loài chim di trú quý hiếm này, đồng thời là lứa hồng hạc đầu tiên sinh ra tại Thảo Cầm Viên.

Đàn hồng hạc tại đây có 30 con trưởng thành, thuộc loài hồng hạc lớn (Phoenicopterus ruber). Để kích thích sinh sản trong môi trường nuôi nhốt, nhiều năm qua nhân viên đã mô phỏng môi trường tự nhiên như: bổ sung gương tạo cảm giác đàn đông, phát âm thanh gọi bầy mùa sinh sản, tạo ổ giả, bổ sung chất dinh dưỡng tạo sắc tố hồng.

Đàn hồng hạc ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: An Phương

Hồng hạc ngoài tự nhiên là loài chim di trú, thường sống ở những vùng đất ẩm thấp, nhiều bùn lầy trải dài ở châu Mỹ. Chúng sống theo bầy đàn lớn, sinh sản theo mùa. Hiện Thảo Cầm Viên chăm sóc, nuôi dưỡng 30 hồng hạc trưởng thành thuộc loài hồng hạc lớn.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng năm 1864, là một trong 10 vườn thú lâu đời nhất thế giới, hiện nuôi gần 2.000 cá thể thuộc 127 loài, vừa là điểm vui chơi, vừa là trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học.

Lê Tuyết