Hồng Đào không hối thúc con lấy chồng

Diễn viên Hồng Đào cho biết tôn trọng chuyện tình cảm của hai con gái, không vì muốn sớm có cháu mà giục con lấy chồng.

Đóng vai người bà trong phim Cục vàng của ngoại (đạo diễn Khương Ngọc), Hồng Đào nhớ đến hai con gái - Vicky Võ và Sophia Minh Châu. Ở tuổi 62, dù bắt đầu mong có cháu, diễn viên nói chưa bao giờ nghĩ đến việc hối thúc các con lập gia đình.

"Tôi chỉ mong con bình yên, dù hai cháu quyết định ra sao cũng sẽ tôn trọng. Nếu bị ép nghe theo lời phụ huynh, nhỡ sau này con không được hạnh phúc", Hồng Đào cho biết.

Hồng Đào đón sinh nhật bên hai con - Vicky Võ (trái) và Sophia Minh Châu - ở Mỹ cuối tháng 9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diễn viên ít khi hỏi han, can thiệp chuyện tình cảm của các con, quan niệm khi nào cần con sẽ chủ động tâm sự. Hai con sống xa gia đình, tự lập từ năm 18 tuổi sau khi lên đại học. Lúc có bạn trai, Vicky lẫn Sophia đều thông báo cho mẹ, hai bên gia đình cùng nhau đi ăn cơm để chị hiểu thêm về người yêu của con. "Con còn dặn vui mẹ rằng nếu sau này con kết hôn, tôi chỉ được mời 15 người thân thiết và có ý nghĩa nhất đến dự, vì đây là lễ cưới của cháu", Hồng Đào nói.

Hai con luôn ủng hộ các vai diễn của Hồng Đào, hào hứng mỗi khi thấy mẹ khoe kịch bản mới. Nghệ sĩ lập một nhóm chat, mỗi ngày ghi hình trên phim trường đều chụp ảnh gửi cho các con xem, cùng rôm rả bàn luận. Cuối tháng 7, Sophia về nước dự buổi công chiếu Mang mẹ đi bỏ - tác phẩm Hồng Đào đóng chính. Lúc xem phim, diễn viên thấy con rưng rưng trước những phân cảnh chị hóa thân thành người mẹ mắc Alzheimer. Sau khi xem xong, Sophia quay sang ôm Hồng Đào và nói: "Con tự hào về mẹ".

Nghệ sĩ xem hai con gái như bạn thân, thỉnh thoảng hẹn nhau nấu nướng, ăn uống, ra ngoài dạo chơi. Vicky thường gọi cho mẹ, bày tỏ những áp lực làm việc nơi công sở. Các con ngưỡng mộ vì luôn thấy Hồng Đào hăng say với công việc, được làm đúng thứ bản thân yêu thích. Diễn viên quan niệm những buổi trò chuyện thân tình sẽ giúp gia đình xích lại gần nhau hơn. "Đó cũng là cách mà tôi và con gắn kết nhau hàng ngày", chị cho biết.

Hồng Đào bên con gái út Sophia ở TP HCM cuối tháng 7. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong Cục vàng của ngoại, chị đóng vai bà Khanh - làm nghề môi giới bất động sản, mẹ đơn thân có con đã trưởng thành, cháu học trường quốc tế. Hồng Đào nói vai diễn giúp bản thân hiểu hơn về tâm lý của một người bà. "Nếu sau này có cháu, tôi sẽ không tham gia chăm sóc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ có cách nuôi khác nhau. Tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên để trực tiếp bố mẹ nuôi dạy con cái. Còn những khi con cần hỗ trợ, giúp đỡ, tôi vẫn luôn sẵn sàng", chị nói.

Hồng Đào tên đầy đủ là Nguyễn Đình Hồng Đào, được biết đến như một trong những nghệ sĩ kịch thuộc "thế hệ vàng" của TP HCM thập niên 1990, bên cạnh Thành Lộc, Hồng Vân. Năm 1994, nghệ sĩ sang Mỹ định cư tại Bắc California. Những năm gần đây, Hồng Đào tham gia nhiều dự án phim như Phượng khấu, Thưa mẹ con đi, Ngôi nhà bươm bướm. Sau ly hôn diễn viên Quang Minh, nghệ sĩ sắp xếp lịch đi, về giữa Mỹ và trong nước để lo cho hai con và bố mẹ - hiện sống tại California.

Năm 2024, diễn viên tham gia vai thứ chính trong Mai - tác phẩm đạt 520 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời. Sau đó, Hồng Đào tham gia phim Chị dâu, đóng cùng Việt Hương, Lê Khánh, Ngọc Trinh, đồng thời đảm nhận vai chính trong Mang mẹ đi bỏ - tác phẩm hợp tác Việt, Hàn.

Hồng Đào, Việt Hương trong phim "Cục vàng của ngoại" Hồng Đào, Việt Hương trong phim "Cục vàng của ngoại". Video: Đoàn phim cung cấp

Mai Nhật