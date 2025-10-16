Hồng Đào: 'Hạnh phúc là có vai hay để đóng'

Diễn viên Hồng Đào cho biết về nước đóng phim ở tuổi ngoài 60 vì kịch bản hay và tình cảm khán giả, không phải phấn đấu đoạt giải thưởng.

Hồng Đào nói về quan niệm đóng phim ở sự kiện chiều 15/10 tại TP HCM Hồng Đào nói về quan niệm đóng phim ở sự kiện chiều 15/10 tại TP HCM. Video: Mai Nhật

Vai mới của chị - Khanh, người bà thương cháu - trong Cục vàng của ngoại nhận được nhiều lời khen từ khán giả ở buổi công chiếu, chiều 15/10. Diễn viên khắc họa nét hài hước của phụ nữ mê kinh doanh bất động sản, có phần sính ngoại, bên trong chất chứa nỗi đau vì mâu thuẫn với con gái (Lê Khánh).

Sau buổi chiếu, trước câu hỏi về việc chưa đoạt cúp nào ở các kỳ liên hoan phim, Hồng Đào cho biết làm nghề với tâm thế tận hưởng, không cố tranh giành, phấn đấu vì giải thưởng. Với chị, hơn 30 năm theo nghề từ lúc sang Mỹ đến nay, tình cảm khán giả là thước đo lớn nhất. Khi bị người xem chê chất lượng của tiểu phẩm, vở diễn, chị buồn và chỉ biết phấn đấu ở tác phẩm sau. "Ở tuổi này, đoạt giải là niềm vui nhưng một kịch bản hay, một vai quan trọng mới là động lực để tôi cố gắng", Hồng Đào nói.

Ban đầu khi đạo diễn Khương Ngọc mời, Hồng Đào lo phim lặp lại môtíp của Chị dâu - tác phẩm chị đóng năm 2024. Đọc kịch bản, chị yên tâm hơn bởi câu chuyện không xoáy vào tình huống đấu đá trong gia tộc, mà mang màu sắc trầm lắng, xoay quanh ba thế hệ - bà ngoại, mẹ, con gái - của hai gia đình. Chị cùng Việt Hương - đóng bà Hậu - hóa thân thành hai hàng xóm, khác biệt tính cách nhưng yêu thương nhau như ruột thịt, cùng chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống.

Hồng Đào, Việt Hương trong phim "Cục vàng của ngoại" Hồng Đào, Việt Hương trong phim "Cục vàng của ngoại". Video: Đoàn phim cung cấp

Hồng Đào tên đầy đủ là Nguyễn Đình Hồng Đào, được biết đến như một trong những nghệ sĩ kịch thuộc "thế hệ vàng" của TP HCM thập niên 1990, bên cạnh Thành Lộc, Hồng Vân. Năm 1994, nghệ sĩ sang Mỹ định cư tại Bắc California. Những năm gần đây, Hồng Đào tham gia nhiều dự án phim như Phượng khấu, Thưa mẹ con đi, Ngôi nhà bươm bướm.

Sau ly hôn diễn viên Quang Minh, nghệ sĩ sắp xếp lịch đi, về giữa Mỹ và trong nước để lo cho hai con và bố mẹ - hiện sống tại California. Năm 2024, diễn viên tham gia vai thứ chính trong Mai - tác phẩm đạt 520 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách kỷ lục khi ấy.

Hồng Đào ở tuổi 63. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cục vàng của ngoại do Khương Ngọc đạo diễn, lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ anh bên cạnh mẹ và bà. Thời bé, anh được ngoại yêu thương, bênh vực nên luôn xem bà là người "quyền lực nhất nhà". Khi làm phim, đạo diễn muốn khắc họa hình ảnh một người bà vụng về trong việc thể hiện tình cảm với cháu, nhưng thầm lặng hy sinh thời gian, sức lực, niềm vui của bản thân. Khương Ngọc chọn bối cảnh đặc trưng ở TP HCM để tái hiện cuộc sống đô thị, từ con hẻm nhỏ, xe cà phê đến tiếng rao hàng, cãi vã.

Dự án nằm trong chuỗi tác phẩm về phụ nữ mà anh đang thực hiện. Năm 2024, phim Chị dâu Khương Ngọc đạo diễn - với sự tham gia của Việt Hương, Hồng Đào, Ngọc Trinh - tạo bất ngờ khi thu về 113 tỷ đồng, nhận được hiệu ứng truyền miệng cao. Dù không đầu tư nhiều về bối cảnh, phim khai thác câu chuyện chân thực về mối quan hệ chị dâu - em chồng, cùng diễn xuất hòa hợp của dàn cast, là điểm sáng của mùa phim Việt cuối năm ngoái.

