Hồng Đà Lạt rẻ hơn hàng nhập, áp đảo chợ Việt

Hồng Đà Lạt vào vụ, giá rẻ hơn hàng nhập, phủ kín chợ và cửa hàng TP HCM, trở thành lựa chọn áp đảo của người tiêu dùng.

Giai đoạn 2021-2023, thị trường hồng trong nước chủ yếu bị lấn át bởi hàng Trung Quốc và Thái Lan. Khi đó, hồng ngoại vừa đa dạng chủng loại, vừa có giá thấp hơn hồng Đà Lạt khoảng 15-20%. Chẳng hạn, hồng giòn Trung Quốc chỉ 25.000-35.000 đồng một kg, hồng mật Vân Nam có thời điểm chỉ 17.000-35.000 đồng. Lợi thế giá rẻ giúp sản phẩm ngoại dễ dàng chiếm lĩnh quầy kệ và chợ truyền thống.

Từ năm 2023 đến nay, tình thế bắt đầu thay đổi. Lâm Đồng chuyển đổi cơ cấu giống, đưa ra nhiều loại hồng mới như giòn, quế hương, Fuji Nhật Bản, khiến hồng Việt vừa đa dạng mẫu mã vừa hợp thị hiếu. Nhờ nguồn cung ổn định, giá thấp hơn 10-20% so với hàng nhập (tùy loại), hồng Đà Lạt ngày càng chiếm ưu thế ngay tại thị trường nội địa.

Khảo sát tại TP HCM cho thấy, hồng trứng, hồng vuông, giòn quế hương hay Fuji giống Nhật được bán phổ biến với giá 35.000-150.000 đồng một kg, thấp hơn đáng kể so với hồng nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan đang 50.000-180.000 đồng. Riêng với hàng Hàn Quốc, giá lên tới 400.000 đồng một kg.

Tại một sạp trái cây trên đường Thống Nhất, phường An Hội Đông, ông Thanh cho biết năm nay ông gần như chỉ lấy hồng Đà Lạt. Nguồn cung trong nước ổn định, giá rẻ hơn nhập khẩu. "Mỗi ngày tôi bán khoảng một tạ, sức mua tăng 20% so với năm ngoái. Hồng trứng nội giá chỉ bằng một phần năm hồng thạch Trung Quốc, vốn tới 250.000 đồng một kg, nên khách chọn nhiều hơn hẳn", ông nói.

Không chỉ ở cửa hàng, các chợ truyền thống cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Bà Hồng - tiểu thương tại chợ Bà Chiểu, cho biết hồng Đà Lạt không chỉ rẻ mà còn được đầu tư bao bì, đóng hộp kỹ lưỡng, tạo lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt, với giống Fuji, trái đồng đều có dán tem truy xuất nguồn gốc, tươi và giòn hơn hàng nhập từ Trung Quốc. "Khách tin hàng Việt hơn, sản lượng hồng Việt bán ra gấp đôi hàng ngoại", bà nói.

Hồng Fuji trồng tại Đà Lạt có tem truy xuất nguồn gốc đầy đủ, được bán tại cửa hàng ở TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Lý giải nguyên nhân khiến hồng Việt ngày càng chiếm ưu thế, bà Minh Nguyệt, thương lái thu mua tại Đà Lạt, cho rằng lợi thế không chỉ đến từ giá rẻ mà còn từ cách làm bài bản hơn. Nhiều cơ sở đã dán tem truy xuất nguồn gốc, bảo quản kỹ để giữ tươi lâu, mẫu mã đẹp, nhờ đó tạo niềm tin cho cả tiểu thương lẫn người mua.

Xu hướng này thể hiện rõ tại chợ đầu mối Thủ Đức, nơi lượng hồng Đà Lạt tăng trưởng hai con số trong hai năm qua, mỗi đêm tiêu thụ vài chục tấn, trong khi hàng Trung Quốc sản lượng về chợ giảm, đẩy giá tăng hơn so với mọi năm. Giá sỉ hồng nội hiện 19.000-28.000 đồng một kg (tùy loại), thấp hơn 13% so với cùng kỳ.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Lâm Đồng, toàn tỉnh có 1.625 ha hồng, trong đó 1.586 ha đang cho năng suất ổn định. Sản lượng năm nay ước đạt 19.353 tấn, bình quân 12,2 tấn một ha, tăng nhẹ so với năm ngoái. Các vùng trồng tập trung ở Dran, Hiệp Thạnh, Xuân Trường, Cam Ly và Langbiang.

Ông Hà Ngọc Chiến - Chi cục trưởng cho biết, hồng Đà Lạt nay đa dạng chủng loại, sản lượng dồi dào nên giá có giảm nhưng nông dân vẫn có lãi. Nông dân dần chuyển sang giống Fuji, hồng giòn, quế hương giúp sản phẩm hợp thị hiếu người tiêu dùng nội địa. "Cùng với đầu tư chế biến sâu, hồng Đà Lạt đã thoát cảnh rớt giá vào chính vụ, đồng thời củng cố vị thế ngay trên sân nhà", ông nói.

Thi Hà