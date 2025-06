Hỏng dạ dày do nghiện game, ăn uống thất thường

TP HCMChàng trai 19 tuổi nghiện game từ nhỏ, một năm nay nghỉ học nên tần suất chơi càng nhiều, ăn uống thất thường, dẫn đến hẹp môn vị, phải mổ tạo đường mới đưa thức ăn từ dạ dày xuống ruột.

6 tháng gần đây, bệnh nhân thường xuyên nôn ói. Tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn vào tháng trước, khi cân nặng sụt nhanh từ 58 kg xuống còn 46 kg. Người bệnh nhập Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu khi suy kiệt, xanh xao và nôn ói nhiều.

Ngày 10/6, BS.CK1 Lê Tiến Dũng, Khoa Ngoại Tiêu hóa, cho biết kết quả chụp chiếu cho thấy dạ dày của chàng trai giãn to bất thường, kéo dài xuống vùng chậu thay vì nằm trên rốn. Tình trạng hẹp môn vị do loét hành tá tràng (phần đầu tiên của ruột non, ngay sau môn vị) đã khiến thức ăn không thể di chuyển từ dạ dày xuống ruột non.

Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi để nối vị tràng, tạo một đường mới cho thức ăn đi từ dạ dày xuống ruột. Sau hai tuần, bệnh nhân ăn uống tốt, không còn nôn ói, đã tăng được 3 kg.

BS.CK2 Hồ Hữu Đức, Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa, giải thích sau khi nối vị tràng, thức ăn sẽ đi thẳng xuống ruột non mà không qua môn vị, do đó không được lưu giữ lâu trong dạ dày. Điều này đòi hỏi người bệnh phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp, tránh hoạt động mạnh ngay sau khi ăn. Nếu không kiểm soát tốt và tái khám định kỳ, bệnh nhân có nguy cơ cao bị loét, xuất huyết miệng nối, thậm chí thủng dạ dày hoặc phát triển thành ung thư.

"Bệnh nhân cần chấp nhận tình trạng này suốt đời và thay đổi lối sống, chế độ ăn uống để ngăn ngừa các biến chứng nặng", bác sĩ cho hay.

Bác sĩ Dũng kiểm tra khi bệnh nhân đến tái khám ngày 10/6. Ảnh: Lê Phương

Bác sĩ nhận định tình trạng của bệnh nhân này xuất phát từ thói quen nghiện game, thức khuya, ăn uống thất thường, viêm loét dạ dày nặng không xử trí kịp thời. Do đó, mọi người cần thực hiện lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, giảm thời gian ngồi trước màn hình máy tính, điện thoại...

Lê Phương